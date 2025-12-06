Árboles, zonas ajardinadas y farolas alimentadas con luz solar: arranca la obra de mejora del entorno del nuevo centro de salud de Lena

La obra para mejorar el entorno del futuro centro de salud de Pola de Lena –pendiente de equipamiento– ya está en marcha. La empresa adjudicataria comenzó las labores de recuperación urbanística y ambiental del parque de La Ería, una actuación que supondrá un desembolso de 423.500 euros, procedentes de una subvención.

Los trabajos tienen te un plazo de ejecución de 90 días. La recuperación urbanística del parque de La Ería afecta a una superficie de algo más de 1.800 metros cuadrados. El objetivo es una remodelación completa del parque en la que se modifica la concepción de la plaza para la creación de varios jardines lineales que alojarán árboles y varios tipos de vegetación, de modo que las zonas ajardinadas se intercalan entre las zonas pavimentadas. Esto permitirá crear una alternancia de espacios para obtener diferentes ambientes y orientaciones.

Centro de salud

Para el diseño de este proyecto se tuvo en cuenta la construcción del nuevo centro de salud, por lo que todas las franjas lineales sirven para comunicar transversalmente la calle Marqués de San Feliz con la calle Capitán Escalada, donde se situará el futuro equipamiento sanitario. Además, se incluyeron instalaciones que tienen por objeto la eficiencia y el ahorro energético, tales como el aprovechamiento del agua de lluvia para riego y la instalación de farolas led con placas fotovoltaicas que no necesitan conexión a la red y son autónomas.

"Se trata de un proyecto que pretende mejorar la calidad ambiental del entorno en una zona muy degradada que, con la construcción del centro de salud y la remodelación del parque, pasará a constituir un nuevo centro neurálgico del casco urbano de La Pola", destaca el gobierno local.