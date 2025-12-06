Atención emprendedores: esto es lo que cuesta hacerse con un puesto libre en las plazas de abastos de Langreo (durante veinte años)

El Ayuntamiento de Langreo apura el procedimiento de licitación para la adjudicación de medio centenar de puestos cerrados y mesas vacantes en las plazas de abastos de La Felguera y Sama. El proceso para recabar solicitudes está próximo a expirar (lo hace este miércoles 10 de diciembre) y el gobierno local ha hecho un llamamiento a los comerciantes interesados en ocupar estos puestos para "impulsar la actividad económica, reforzar el comercio de proximidad y seguir dinamizando estos espacios municipales de referencia".

La concesión permitirá la "utilización privativa de los puestos y mesas disponibles para el desarrollo de una actividad comercial, ofreciendo a los adjudicatarios un marco estable para emprender o consolidar su negocio", indicó el gobierno local. La duración de la concesión será de 20 años para cada uno de los puestos o mesas que resulten adjudicados, "lo que garantiza una proyección a largo plazo para los proyectos que se implanten en las plazas".

Precios

En lo que respecta a las condiciones económicas, el canon de licitación para los puestos cerrados se ha fijado en 3.371 euros, mientras que el correspondiente a las mesas asciende a 1.348 euros, ambos exentos de IVA.

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) ha venido reclamando en los últimos años actuaciones para "dinamizar" la centenaria plaza de abastos de La Felguera y potenciar su atractivo, de forma que se convierta en un motor para el comercio del distrito langreano.

Comerciantes

Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan, ya señaló el pasado año que, a su juicio, es necesario poner en marcha iniciativas que "estimulen" la plaza de abastos de la Felguera. Junto con la organización de eventos como los que se vienen desarrollando en los últimos años, como la feria del coleccionismo, Tamargo ve clave facilitar la llegada de "nuevos emprendedores", que ocupen los puestos que se encuentran vacíos. Para ello, demandó "flexibilizar y agilizar los trámites para acceder a los puestos".

La creación de la plaza de abastos se remonta a principios del siglo XX. El Ayuntamiento estaba entonces prácticamente en quiebra y el alcalde Celestino Cabeza pidió ayuda económica a Antonio Velázquez Duro y a su esposa, Dolores Fernández Duro, para construir una plaza cubierta en La Felguera. Se levantó junto a los jardines de la iglesia. Eran los mismos terrenos en los que, años después, en 1917, se acometió la ampliación de lo que hoy es el parque Dolores F. Duro, lo que obligó a demoler el primitivo edificio y trasladarlo a su ubicación actual. El coste del parque y la nueva plaza cubierta fue de 200.000 pesetas, financiados en su mayor parte por los Duro.

Dependencias administrativas

En el caso de la plaza de abastos de Sama el edificio es más reciente, de finales del siglo pasado, cuando fue necesario construir un nuevo edificio al desplomarse en plena noche el anterior, lo que evitó que se produjeran víctimas. La planta inferior del mercado está ocupada en la actualidad por un supermercado y por varios puestos en el perímetro exterior. La planta superior acoge dependencias administrativas del Ayuntamiento.