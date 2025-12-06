Cruz Roja anima a los langreanos a participar en la entidad como voluntarios
La asamblea local de la organización mostró los proyectos en los que participa
Cruz Roja de Langreo celebró este viernes el Día Internacional de las Personas Voluntarias presentando los distintos proyectos que impulsa en el concejo. "Queríamos dar visualización a nuestro trabajo a través de una Feria del Voluntariado que hemos organizado frente al Ayuntamiento. El acto sirve también para agradecer la labor de todos y cada uno de mis compañeros y compañeras de Langreo, sin los cuales sería imposible llevar a delante ninguno de nuestros proyectos", destacó Avelino Mariño, presidente de Cruz Roja Langreo, que cuenta con 62 voluntarios.
Mariño animó a los langreanos a integrarse en Cruz Roja. "Siempre necesitamos voluntarios porque para hacer las distintas actividades necesitamos personas que las desarrollen. Los trabajadores pueden coordinar, gestionar, pero al final quien hace la actividad es el voluntariado. Tenemos voluntariado tanto con infancia como con personas mayores, y en caso de socorro y emergencias. Desde la Asamblea salimos fuera a hacer talleres y dar charlas a distintos centros sociales de Langreo para que nos conozcan, nos vean y así la gente se anime y participe", concluyó.
