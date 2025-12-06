Medallas de oro y plata por una vida de trabajo en el Ayuntamiento: Langreo distingue a quince empleados municipales por su dilatada trayectoria

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Ayuntamiento de Langreo aprovechó la celebración del Día de la Constitución para rendir homenaje a trabajadores municipales destacados por su dilatada trayectoria profesional en el Consistorio. De los quince trabajadores que fueron distinguidos, cinco de ellos recibieron la medalla de plata por los 25 años de servicio, mientras que los diez restantes fueron reconocidos con la medalla de oro, por sus 35 años de labor.

El acto se celebró en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" y contó con una nutrida representación de concejales de la Corporación, encabezada por el Alcalde, Roberto García. Los homenajeados por cumplir 25 años trabajando en el Ayuntamiento langreano fueron Rubén García Suárez, Juan Carlos González Castaño, María Ángeles Santamarta Villegas, Susana Alberdi González y Francisco Gómez Iglesias.

Música

La lista de empleados públicos reconocidos por sus 35 años de servicio estuvo compuesta por María del Rosario Álvarez Menéndez, Francisco Jesús Carpio Pérez, Encarnación Fernández Álvarez, César Fueyo Camporro, María Oliva González Miguel, Concepción Lorenzo del Olmo y María Amor Posada García. Completaron esa lista Rubén Puente Rueda, Marcolina Suárez Fernández y Ricardo Terente Torre. Tanto al recibir sus distinciones como en la foto de familia final, los homenajeados recibieron el aplauso de los asistentes. El acto se cerró con un pequeño concierto de la Banda de Música de Langreo.