Fin a medio siglo de pérdida de población en las Cuencas: los municipios mineros ganan 849 habitantes gracias a la inmigración

Tras prácticamente medio siglo perdiendo población de forma constante, como el goteo incesante de una tubería averiada, la demografía de las Cuencas está dando un vuelco sin precedentes. Y otra vez, de nuevo, como cuando llegaban vecinos de toda España a trabajar en la minería, gracias esencialmente a la población inmigrante, procedente esta vez desde otros países. Los diez concejos de las Cuencas cuentan oficialmente, según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) con 849 habitantes más que hace un año. Más de los que suman conjuntamente, por ejemplo, Avilés y Siero, dos de las "potencias" económicas y demográficas de Asturias.

Siete de diez

En 2024 empezó a verse la luz al final del túnel del declive poblacional. Langreo ganó 304 habitantes, Sobrescobio 1. Un año después son siete de los diez municipios los que consiguen un saldo positivo: Langreo (350 más), Mieres (250), San Martín del Rey Aurelio (131), Lena (119), Laviana (74), Caso (21) y Aller (17). Por contra, perdieron población Morcín (77 menos), Riosa (31) y Sobrescobio (5 menos). Este repunte se debe, esencialmente, a la llegada de nuevos vecinos procedentes del extranjero, si bien hay tres territorios que ganan tanto población nacional como inmigrante: Caso, Laviana y Lena.

Vivienda y comunicaciones

La atracción de población inmigrante tiene dos causas principales. Por un lado, la vivienda asequible existente en buena parte de las Cuencas. Tanto en Langreo, Mieres y San Martín del Rey Aurelio, principalmente, existen bolsas de pisos a precios reducidos, mucho más accesibles que en otras zonas del área central asturiana. De hecho, San Martín aparece reiteradamente como el concejo asturiano en el que puede ser más barato comprar un piso.

Un segundo factor es la cercanía a los grandes núcleos de población del área central, así como a sus polígonos industriales, generadores de empleo. Las Cuencas, en general, cuentan con unas comunicaciones rápidas con estas áreas empresariales, sobre todo si se dispone de vehículo. El transporte público es más deficitario, pero aun así existen conexiones más o menos eficientes con estos territorios. También es cierto que, en algunos casos, la población inmigrante está ocupando nichos de empleo que empezaban a tener carencias, como la construcción, o algunos servicios.

La llegada de nuevos vecinos a las Cuencas es algo innegable, se ve en la calle. En Langreo, que en total gana 350 habitantes, la variación de la población extrajera arrojó un saldo positivo de 540 personas. Por contra, se perdieron 190 vecinos de origen nacional. En Mieres fueron 397 inmigrantes más los llegados, frente a 147 nacionales menos. Esta sangre nueva en las Cuencas también está, según los datos del INE, rejuveneciendo ligeramente la población.

Excepción

Entre los datos puede resultar sorprendente el crecimiento en Caso, tanto en pobladores nacionales como extranjeros (10 y 11 más respectivamente). Un concejo de montaña, con economía tradicional y más alejado de la zona centro. El alcalde casín, Miguel Fernández, señalaba que "si viene gente con ganas de trabajar, buscando una forma de mejorar su vida, aquí estamos encantados de recibirlos a todos". "Asturias", añadió, "fue tierra de emigrantes, y ahora empieza a ser tierra de acogida". La llegada de nuevos pobladores, además, espera que ayuden a los negocios y a la actividad del municipio. "Puede ser positivo para todos", indicó el regidor casín.

Programas

En distintos concejos de las Cuencas, el aumento de población trae consigo la puesta en marcha de distintos planes para ayudar, a quien viene de fuera, a integrarse sin problemas. La asociación pro inmigrantes Intervalo de Langreo lleva ya muchos años haciéndolo, también cuando la población descendía. Ayuda a los recién llegados, pero también a los que llevan ya años asentados, e incluso organiza festivales multiculturales, con gran aceptación entre los vecinos.

En Mieres, Cáritas ha puesto en marcha unos "Talleres de Bienvenida", e incluso el Ayuntamiento de Langreo ha contratado traductores para agilizar el siempre farragoso "papeleo" cuando no se domina bien el idioma.