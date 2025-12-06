Puente festivo para todos los paladares: las Cuencas disfrutan de las jornadas de la fabada en La Felguera, el pote en Turón, los pimientos en Blimea y la matanza en Caso

El puente festivo de la Constitución está diseñado en las Cuencas para todos los gustos culinarios. Hasta cuatro jornadas gastronómicas diferentes comparten mantel estos días en los concejos mineros: las de la fabada en La Felguera, el pote en Turón, los pimientos rellenos en Blimea y la matanza en Caso. Una amplia oferta que se complementa con diferentes actividades lúdicas.

"Venimos de Sama todos los años a comer la fabada. Presta mucho la fabada y también la tertulia que se forma con los amigos cuando venimos a comer. Y los dueños que son muy majos", señaló Jorge Luis Menéndez, que acudió, junto a Ramón Sandino y Pirucha García Fuentes , al restaurante regentado por José Menéndez. "Las jornadas han empezado muy bien, lo tenemos a tope. El buen tiempo acompaña, aunque habiendo hambre acompaña todo", indicó con humor.

Un total de 16 establecimientos hosteleros participan en las jornadas hasta el día 14 de diciembre. Además, hay actividades complementarias. Hoy domingo, de 11.00 a 15.00, estará abierto el mercado artesano en el parque Dolores F. Duro. A partir de las 11.00 será el concurso de fabada y a las 12.00 habrá una visita teatralizada, también con salida en el parque.

Pote

En Turón, por su parte, son nueve los establecimientos que participan en las jornadas gastronómicas del pote. Blimea, con sus jornadas de los pimientos rellenos, también oferta estos días su plato más reconocido. El menú puede degustarse en cinco establecimientos. Hoy habrá a las 23.00 horas habrá verbena con el grupo "Waykas".

Caso es el concejo que completa la oferta gastronómica. Siete restaurantes del concejo ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza, con un menú de sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero.