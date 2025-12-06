Santa Bárbara, patrona minera: fe, memoria y legado minero en unas fiestas plenamente consolidadas en Mieres

La Asociación Santa Bárbara recuperó en Mieres hace 24 años la celebración de las fiestas de la patrona minera. Por entonces, la fiesta había quedado relegada a poco más que improvisadas reuniones de grupos de mineros para compartir anécdotas durante largas tertulias de sobremesa.

La presente edición de la tradicional cita se está celebrando en el parque Jovellanos, con un amplio programa de actos que arrancó el miércoles y se prolongará hasta el domingo. La vinculación de Santa Bárbara con las comarcas del Caudal y del Nalón se pierde en el tiempo, hasta el punto de que es imposible establecer el origen del maridaje.

Rodrigo Sevillano y una vecina de Tablao, junto a la imagen de Santa Bárbara- / Foto cedida a LNE

Una patrona unida a los oficios peligrosos

Santa Bárbara es patrona de los mineros desde la Edad Media, aproximadamente entre los siglos XIII y XIV, cuando su figura comenzó a asociarse en Europa con la protección frente a los peligros repentinos, sobre todo explosiones, derrumbes y tormentas, riesgos muy presentes en la actividad minera.

Los historiadores locales consideran arriesgado fijar el origen de la festividad en el territorio, aunque coinciden en que la celebración —como tantas otras— dejó hace tiempo de tener un contenido religioso para convertirse, en este caso, en símbolo del legado industrial del carbón.

Asistentes a la misa celebrada en Bustiello. / Foto cedida a LNE

La esencia religiosa sigue viva

Pese a ello, Santa Bárbara mantiene también su dimensión espiritual. Los Padres Pasionistas rindieron este año tributo a la patrona minera en la aldea de Tablao, donde apenas residen 30 vecinos. La comunidad tuvo así la oportunidad de conocer mejor el origen religioso de una Virgen que, en las cuencas mineras, se asocia antes a la pólvora que al incienso. También hubo encuentros religiosos en otros núcleos muy ligados a la minería, como Bustiello, cuna del paternalismo industrial español.

La historia de una mártir del siglo III

El párroco del Convento de Mieres, Rodrigo Sevillano, explicó la historia de Santa Bárbara desde una perspectiva puramente religiosa, una narración por lo general desconocida en los valles mineros.

“Santa Bárbara fue una joven del siglo III, hija de un rico llamado Dióscoro. En tiempos de persecuciones cristianas, ella se acercó a esta fe y finalmente se bautizó”, apunta Sevillano.

Cuando su padre descubrió su conversión, la encerró en una torre e intentó obligarla a renunciar al cristianismo. “A pesar de las presiones y del sufrimiento, Bárbara se mantuvo firme en su fe y en la defensa del dogma de la Trinidad”.

Posteriormente, Dióscoro la entregó a las autoridades, que la torturaron. “Finalmente, fue decapitada por el propio Dióscoro, quien, según la tradición, murió poco después alcanzado por un rayo como castigo divino”, explica el responsable de los Padres Pasionistas en Mieres.

Debido a esta muerte vinculada a un rayo, Santa Bárbara pasó a ser protectora frente a tormentas, fuego y explosiones, y con el tiempo se convirtió en patrona de mineros, artilleros y otros oficios peligrosos.

Fiesta, música y tradición en los valles mineros

Los barrenazos recuerdan estos días que en las cuencas mineras se está rindiendo tributo a la patrona.

Tras el pregón que el periodista Luis del Olmo ofreció el miércoles y la emotiva ofrenda floral del jueves, la jornada festiva del viernes en Mieres estuvo marcada por la actuación del grupo Blues Mood y la verbena nocturna con la orquesta D’Cano.

Un cierre dedicado a los más pequeños

El sábado la celebración prestará atención a los más pequeños. La jornada comenzará con el torneo de ajedrez Santa Bárbara (10:00), seguido de la sesión vermú.

Los niños podrán disfrutar de Cuentacuentos Balambambú (17:00) y del teatro infantil “Los Pintores” (18:00). La música de Susana Marrón (19:00) pondrá ritmo a la tarde, antes de la verbena final a cargo de la orquesta Dominó (23:00).