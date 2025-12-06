El transporte público de Mieres congela sus tarifas: el Ayuntamiento destaca el tiempo que lleva Emutsa sin subir precios y son más de 10 años

El Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, ordenó en 2016 el cierre de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) debido a su insostenibilidad económica. La medida fue luego suspendida tras meses de quejas vecinales y el firme posicionamiento municipal en contra.

Cuatro años antes, el Ayuntamiento había tomado medidas drásticas para mantener el servicio, con una muy polémica subida de tarifas del 18,2% y un importante ajuste salarial cercano a los 400.000 euros, que tuvo que ser avalado por los juzgados tras una denuncia sindical. Una década después, la convulsión parece haber dado paso a la calma.

Tarifas congeladas desde 2012

El Consejo de Administración de Emutsa ha aprobado el documento de previsión de gastos e ingresos de la empresa para 2026, una brújula presupuestaria imprescindible para las entidades del sector público.

La firma ha decidido congelar por decimocuarto año consecutivo sus tarifas, de modo que el precio del billete no sube desde 2012. “La medida tiene como objetivo promover el transporte público y garantizar el acceso a este importante servicio”, sostienen los portavoces del gobierno municipal de IU.

Un esfuerzo municipal sostenido

“Esto supone un importante esfuerzo para un ayuntamiento como el de Mieres, que es, junto a Gijón, el único consistorio asturiano con empresa municipal de transportes”, remarcan los responsables del equipo de Manuel Ángel Álvarez.

Añaden que durante este periodo se han afrontado importantes subidas del precio del combustible y de los suministros sin trasladarlas al billete.

Presupuesto de 2,45 millones para 2026

Emutsa contará en 2026 con un presupuesto de 2.453.000 euros, con una aportación municipal de 1,3 millones en el marco del compromiso del Ayuntamiento con el transporte público como servicio estratégico, tanto para la cohesión territorial como para la movilidad sostenible.

En los últimos seis años, el gobierno local destaca que se han adquirido diez nuevos autobuses para renovar y hacer más eficiente la flota.

Una recuperación paulatina

Tras superar la crisis que entre 2012 y 2016 estuvo a punto de hacer naufragar a la compañía, Emutsa ha recuperado músculo financiero.

El presupuesto actual es muy similar al de 2012, cuando ascendía a 2,5 millones. Tomando como referencia 2019, el presupuesto de aquel ejercicio fue de 1,8 millones, con una aportación municipal de 868.568 euros.

En poco más de un lustro, el presupuesto ha aumentado 650.000 euros, y la aportación municipal necesaria para sostener la empresa se ha incrementado en 430.000 euros desde 2019.

Más viajeros y mejor servicio

“Nuestra prioridad es mantener la gestión solvente de Emutsa porque garantizar el transporte público en Mieres es clave”, señala la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez. Subraya que la empresa está incrementando su número de viajeros y que el objetivo es seguir ofreciendo el mejor servicio posible.

En el último ejercicio cerrado, el de 2024, Emutsa sumó 34.830 usuarios más que en 2023, con un incremento del 5,4%, hasta alcanzar un total de 673.388 viajeros.

Casi el 93% pertenecen a tres líneas: San Andrés–Urbiés, Ujo–Valdefarrucos y Nuevo Santuyano–Entrerríos.