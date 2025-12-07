Fabada sin fronteras en Langreo: un chef argentino y una vecina de Lada originaria de Portugal ganan el concurso gastronómico de La Felguera
Diego Martín y Mari Luz da Costa se impusieron en las categorías profesional y de aficionados
La fabada asturiana ha demostrado en La Felguera que no conoce fronteras. Un chef llegado de Argentina con restaurante en Langreo y una vecina de Lada originaria de Portugal son los ganadores del concurso gastronómico organizado en el marco de las jornadas de la fabada que estos días se celebran en La Felguera, organizadas por la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro". Debutantes ambos en el certamen, coincidieron a la hora de desvelar el secreto para hacer unes fabes de campeonato: tener buen producto y "ponerle mucho cariño a lo que haces".
El concurso contó con 35 participantes (14 cocineros de establecimientos hosteleros y 21 a título particular). Desde media mañana los integrantes del jurado, presidido por Pedro Morán, de Casa Gerardo, fueron degustando en la carpa instalada en el parque Dolores F. Duro las diferentes fabadas, en potas numeradas y sin nombre. El veredicto se hizo público a la una y media de la tarde.
Ganadores
El ganador del concurso profesional fue Diego Martín Sánchez, propietario y chef de Mamba Gastrobar, de La Felguera, abierto hace tres años. "Es la primera vez que participamos y estoy muy contento. Ha sido una experiencia muy interesante. Vengo de Argentina y Asturias me acogió muy bien, estoy muy a gusto aquí".
Martín explicó que les fabes con que participó en el certamen vienen de Boal y el compango de Felechosa. "Yo, al ser de otro lugar, he aprendido a preparar el plato con los consejos que me ha ido dando gente de aquí, de muchas guisanderas y de mucha gente que tiene más experiencia en esto. Creo que la clave es ponerle mucho mimo, mucho cariño y tener buen producto, que es lo principal".
En la categoría de cocineros no profesionales, el triunfo fue para Mari Luz da Costa, originaria de Portugal y criada en Asturias, que quedó por delante de Sara Orviz (segunda clasificada) y Julia Cortés (tercera). Como en el caso del chef de "Mamba", era la primera vez que se presentaba al concurso. "No contaba con ganar. Me gusta mucho comer y mi secreto en la cocina es que pruebo, pruebo y pruebo hasta dar con el plato como me gusta. Quedé viuda hace poco y lo cierto es que la cocina me entretiene mucho. En el caso de la fabada creo que la clave es ponerle mucha paciencia y mucho cariño para que te salga bien", señaló esta vecina de Langreo añadiendo que "les fabes que cociné, hechas en cocina de carbón, son de Grao y el compango de Noreña".
