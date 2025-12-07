Los fallos en los remontes lastran el inicio de temporada en Pajares y provocan el malestar de los esquiadores: "Las cosas no funcionan y ya lo habíamos avisado"

El fuerte viento impidió ayer que la estación invernal de Valgrande-Pajares abriera sus pistas. En realidad, la ventisca que azota el equipamiento lenense desde que el pasado martes levantara el telón de la nueva temporada de esquí va mucho más allá de lo meteorológico. Los problemas en los remontes, de los que este diario ya informó el segundo día de campaña, se han instalado de forma permanente. El telesilla Brañillín, el cuatriplaza de la Hoya del Cuitu Negru, se ha mantenido casi siempre fuera de servicio. Además, la telecabina, el principal remonte de la estación, también ha sufrido incidencias puntuales.

«El inicio de campaña está siendo un desastre; lo cierto es que las cosas no funcionan como deberían, y no será porque no llevamos meses avisando», apuntaba ayer un veterano esquiador muy conocido en Valgrande. El arranque de la temporada está incrementando la sensación de frustración que se respira en Pajares desde la pasada campaña, que tuvo que cerrar prematuramente por problemas en los controles de seguridad. Pese a la reciente incorporación de un nuevo director técnico para reforzar la gestión del mantenimiento en materia de seguridad y cumplimiento de normativas, la realidad del complejo parece seguir sin normalizarse. «Desde que al director principal de la estación y a sus colaboradores se les apartó del día a día en el control de los remontes, el funcionamiento es un desastre», señalan desde el entorno de la denominada Mesa de la Nieve, la plataforma integrada por usuarios, vecinos y empresarios ligados a la estación.

Mal inicio de campaña

La campaña arrancó el pasado martes con nieve únicamente en la zona alta de la estación lenense. En este caso, Pajares ofrece una ventaja sobre el resto de equipamientos invernales de la Cordillera, ya que es el único que tiene sus pistas de iniciación en la cota más elevada. De esta forma se esperaba poder sacar rendimiento al arranque de la campaña. El problema es que el telesilla que da cobertura a esta zona, el Brañillín, está dando problemas desde el primer minuto, dejando incluso colgados durante media hora a varios usuarios el segundo día de apertura. Como resultado, permanece fuera de servicio.

La situación se explica con pocas palabras. La estación afrontó el puente de la Constitución con nieve únicamente en su zona alta. Pero el remonte que opera en estas pistas ha permanecido fuera de servicio por un problema en el sistema hidráulico del freno. La telecabina también ha dado problemas puntuales. En principio, hoy lunes, la estación tenía previsto seguir cerrada. De cara a los próximos días la escasez de nieve hace prever un alto en la campaña.