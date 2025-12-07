Isac Pardo, nuevo capitán de la Guardia Civil de Mieres: "Las víctimas de violencia de genero ya denuncian sin recelo; la confianza en la Guardia Civil ha aumentado"

Con una trayectoria estrechamente vinculada a los grupos de reserva y seguridad (GRS), unidades especializadas en el mantenimiento del orden público en situaciones de alto riesgo, el nuevo capitán de la Guardia Civil de Mieres llega a la comarca tras una carrera marcada por la movilidad y la especialización. Isac Pardo Valcarce comenzó como guardia en el GRS de La Virgen del Camino (León), pasó por la oficina de Prevención de Castilla y León y, tras un periodo en el GRS de Sevilla motivado por sus ascensos, regresó finalmente al grupo leonés antes de asumir ahora el mando en Mieres. Quienes han trabajado con él destacan su profesionalidad y seriedad, aunque valoran también su facilidad para crear un buen ambiente de trabajo.

¿Qué le motivó a aceptar el cargo de capitán en esta compañía?

Elegí este puesto con el objetivo de acercar la institución al ciudadano, entender sus problemas específicos y trabajar mano a mano con la comunidad para hacer de esta zona un lugar más seguro y tranquilo, respetando y agradeciendo, por supuesto, la gran labor desempeñada por mis predecesores.

¿Qué referencias tiene de la comarca del Caudal? ¿Cuál ha sido su primera impresión sobre el terreno?

Mis referencias son las que proceden del ámbito profesional. Conozco su geografía compleja, con una combinación de núcleos urbanos principales y una vasta zona rural y de montaña. También es conocida por su fuerte carácter minero, lo que implica una población muy activa, participativa y con un profundo sentido de comunidad. A nivel humano, he encontrado a un equipo de trabajo excelente en la compañía, muy profesional, con gran conocimiento del territorio y totalmente comprometido con el servicio al ciudadano. Son el pilar de nuestra eficacia ante una ciudadanía que valora y respeta la labor de la Guardia Civil.

Baja delincuencia

¿Cómo explicaría que un territorio deprimido, que pierde población y con mucho desempleo, tenga unos niveles de delincuencia siempre bajos?

En el Caudal no solo influye la economía, sino la calidad de vida. Los territorios, aunque pierdan población, al ser una población con una media de edad elevada, disminuye el número de personas en las franjas de mayor riesgo delictivo. En resumen, la falta de oportunidades económicas no tiene por qué traducirse directamente en un aumento de la delincuencia. Otro factor puede ser que las plantillas de los puestos de la compañía suelen estar completas y son bastante estables, con profesionales con mucha experiencia, conocedores de su problemática, puesto que esta no es una comandancia de paso.

“El delito se ha desplazado al ámbito digital: prevenir es ahora clave”

¿Qué tipo de delitos le preocupan más en la zona ?

La mayor preocupación creo que son los que afectan más a las personas que al patrimonio, como es la violencia de género. La protección de las víctimas y la respuesta inmediata y especializada a cualquier indicio de maltrato es una obligación legal y moral de la institución. La vigilancia y seguimiento de los casos activos, asegurando que cada víctima se sienta segura y apoyada por la Guardia Civil. En segundo lugar, me preocupa enormemente la ciberdelincuencia, y en particular las ciberestafas. Este tipo de delito no tiene fronteras y afecta especialmente a la población más vulnerable, como nuestros mayores.

¿Ha percibido cambios recientes en los patrones delictivos, especialmente en el ámbito digital?

El cambio significativo en los patrones delictivos es una tendencia que se observa en toda España, no solo en Mieres. Hemos pasado de un modelo basado en el contacto físico a uno que se desarrolla cada vez más en el ámbito digital. El delincuente ya no necesita entrar en una casa o un negocio; le basta con engañar al ciudadano desde miles de kilómetros. Estamos trabajando, sobre todo, en la prevención activa. La mejor arma contra la ciberdelincuencia es la información y la concienciación de la ciudadanía

¿Se está avanzando en la lucha contra la violencia de género?

Se está avanzando en la respuesta institucional, aunque la erradicación total del problema sigue siendo el gran desafío social. Para la Guardia Civil, y en esta compañía, la lucha contra la violencia de género es una prioridad máxima y un indicador de la calidad de nuestro servicio a la ciudadanía. Los avances se notan en la mejora de los protocolos y la especialización. Contamos con equipos altamente sensibilizados y formados, como los equipos VioGén y las unidades de policía judicial, que utilizan sistemas de valoración de riesgo más precisos. Esto nos permite una mejor evaluación del riesgo y una asignación más efectiva de los recursos de protección a las víctimas.

¿Detectan menos recelos a la hora de presentar denuncias?

Ya no existe ningún tipo de recelo a la hora de denunciar. Las víctimas han ganado confianza en que su denuncia tendrá una respuesta efectiva, de hecho, en el mes de julio de este año se puso en marcha la denuncia electrónica, lo que permite el ciudadano presentar denuncia sin tener que ir al cuartel a ratificarla. Otro procedimiento establecido para cualquier tipo de requerimiento es la aplicación AlertCops. Pienso que tienen confianza en nosotros

Las bandas itinerantes son una realidad nacional que exige máxima coordinación

¿Está creciendo en el norte de España la presencia de bandas itinerantes de delincuentes?

El fenómeno de la delincuencia itinerante es una realidad a nivel nacional. Son grupos perfectamente organizados y jerarquizados que se desplazan largas distancias para cometer un delito en una zona específica y marcharse rápidamente, dificultando su detección y persecución. La respuesta pasa por la coordinación máxima entre provincias y cuerpos de seguridad.

¿Qué importancia tiene para usted mantener una relación cercana con asociaciones vecinales y colectivos?

La relación con las asociaciones vecinales y los colectivos ciudadanos es importante. Permite mantener un contacto estrecho y detectar problemas o zonas vulnerables antes de que se conviertan en incidentes graves. La seguridad en Mieres es una responsabilidad compartida. La Guardia Civil pone los medios y la experiencia, pero necesitamos la colaboración y la confianza de nuestros vecinos para ser más eficaces.

“La Guardia Civil debe ser cercana, adaptable y especializada ante las nuevas amenazas”

¿Hay buena relación con el resto de cuerpos de seguridad?

La coordinación y la lealtad institucional son pilares fundamentales para la seguridad de la comarca. La relación de la compañía de Mieres de la Guardia Civil con el resto de cuerpos de seguridad es excelente y fluida. Por mi desempeño en anteriores etapas, estoy acostumbrado a trabajar en coordinación con otros cuerpos de seguridad. Mantenemos una estrecha relación tanto con la Policía Nacional como con las policías locales de los tres ayuntamientos. Cuando los cuerpos de seguridad trabajan con unidad de criterio, el ciudadano es el principal beneficiado, ya que la respuesta es más rápida, eficiente y completa.

¿Qué puede adelantar sobre la esperada inauguración del nuevo cuartel?

El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres es una infraestructura muy esperada por toda la comarca y, por supuesto, por quienes servimos aquí, aunque la gestión de la obra y la fijación de la fecha de inauguración dependen directamente del Ministerio del Interior. Desde la compañía estamos coordinando estrechamente todos los aspectos logísticos y operativos necesarios para que el traslado se realice con la máxima fluidez y sin afectar en absoluto a la calidad del servicio que prestamos actualmente. Estamos listos para estrenar unas instalaciones que nos permitirán servir aún mejor a la ciudadanía.

¿Cuál es su visión del papel de la Guardia Civil en un entorno cambiante y con nuevas amenazas?

El papel de la Guardia Civil debe apoyarse en tres patas fundamentales: la cercanía, la adaptabilidad y la especialización. Nuestro papel tradicional de proximidad es más importante que nunca. Debemos ser un referente de seguridad al que el ciudadano acude con confianza. El entorno actual nos obliga a una transformación constante. El delincuente opera en el ciberespacio, por lo que nosotros debemos estar allí con la misma o mayor eficacia. Además, las amenazas de hoy requieren unidades y métodos específicos. La compañía de Mieres debe ser capaz de integrar y apoyarse en las unidades especializadas para dar una respuesta contundente a cualquier desafío.

