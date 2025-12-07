Mieres adjudica por 1,8 millones anuales la gestión de su residencia municipal de mayores

El Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASS) ha adjudicado la gestión integral de la Residencia municipal Valle del Caudal, un contrato con un presupuesto de 1,8 millones de euros anuales y que se ha concedido a la empresa Osventos por un año con posibilidad de renovación por cuatro más.

"La gestión de la residencia Valle del Caudal es una prioridad para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la importancia del servicio que presta este equipamiento, uno de los pocos de carácter municipal que existen en Asturias", señala el gobierno local de IU. Además de la oferta económica, para la contratación de estos servicios se han valorado también otros criterios de calidad, tal como se planteaba en la licitación. Además, el contrato, que entrará en vigor el 1 de enero, obliga a la subrogación del personal que trabaja en la residencia a cargo de la anterior subcontrata.

"Prioridad"

"La política social es una de las prioridades del gobierno local y en este ámbito mantener una residencia municipal, con los mejores servicios y adaptada a las necesidades de los residentes, es uno de los compromisos del equipo del área de Derechos Sociales", señala la concejal Teresa Iglesias. "En los últimos años se han realizado importantes inversiones en este equipamiento (accesibilidad, espacios comunes, calderas…) con el objetivo de seguir mejorando el servicio, además de impulsar un programa de actividades amplio y variado para que los residentes disfruten junto a sus compañeros y y familias", añadió.