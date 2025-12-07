El PSOE de Lena advierte de que el apoyo al presupuesto no es un aval a IU

El PSOE de Lena ha decidido votar a favor del proyecto de presupuestos municipales presentado por Izquierda Unida (IU) para 2026, tras cerrar en las últimas horas un acuerdo que incluye varias actuaciones consideradas "prioritarias" para el concejo. La formación socialista subraya que su apoyo es fruto de un proceso de negociación "serio y responsable", y recalca que el voto favorable no supone "un aval" a la labor del actual equipo de gobierno.

Según explicó el grupo municipal, las conversaciones mantenidas permitieron incorporar al presupuesto una serie de inversiones "ampliamente demandadas por los vecinos". La más destacada es la urbanización integral de la travesía de acceso al campo de fútbol del Sotón, una actuación que incluirá la renovación de aceras, el asfaltado completo, la mejora de la iluminación y la adecuación del paso inferior bajo la autopista en dirección a Robleo. El PSOE considera que esta obra era una reivindicación histórica y que su ejecución "mejorará de forma notable la movilidad y la seguridad" en la zona. El acuerdo incorpora otras intervenciones de carácter estratégico para las parroquias y núcleos rurales del concejo. Entre ellas, la mejora de la carretera entre Sorribas y Castieḷḷo, muy deteriorada en algunos tramos, y la renovación del sistema de saneamiento en La Vega’l Ciigu, una demanda vecinal reiterada en los últimos años. También se incluirá en las cuentas una partida mínima de 50.000 euros destinada al desbroce y acondicionamiento de pistas forestales, que la Junta Ganadera establecerá por orden de prioridad.

Pese al acuerdo, el PSOE insiste en que su apoyo "no es un cheque en blanco". La formación recuerda que seguirá ejerciendo una oposición "constructiva, responsable y crítica", velando por que las actuaciones pactadas se ejecuten en los plazos comprometidos. n