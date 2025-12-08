La alicantina Lola Carbonell gana el XXXIII Certamen de Artes Plásticas "Art Nalón" de Langreo con su obra "La manteta"
La mierense Andrea Rubio Fernández obtuvo el segundo premio
La artista Lola Carbonell Payá (Agost, Alicante, 2000) se ha alzado con el premio del XXXIII Certamen de Artes Plásticas "Art Nalón", convocado por el Ayuntamiento de Langreo para menores de 36 años, con su obra "La manteta". El premio de Art Nalón está dotado con una cuantía económica de 3.000 euros e incluye, además, la edición del catálogo y la exposición de la obra artística de la ganadora, que se exhibirá el próximo año en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Escuelas Dorado".
También se falló el accésit del certamen que se convoca para artistas que han nacido o viven en el Valle del Nalón, quedando este desierto. Por ello, según recogen las bases del certamen, se concedió un segundo premio, dotado de 1.700 euros, exposición individual y catálogo, a la artista Andrea Rubio Fernández (Mieres del Camín, 1990) por su obra "Al tiempo/Contener/Motivos para dibujar/Ajardinado. Sobre plantas salvajes y niñxs de interior/La metáfora como detonante".
Jurado
El jurado del Certamen estuvo formado por Gabino Busto, Carmen Cobertera, Natalia Pastor, Graciela Fernández, Iván Jambrina y Natalia Alonso, todos ellos "especialistas de reconocido prestigio en los campos del arte y la cultura", resaltó el Ayuntamiento.
