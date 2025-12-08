Comercios, calles, casas y balcones compiten por tener la mejor decoración de Navidad en Mieres (y también hay premio para los vecinos y visitantes que voten)

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Comercio, organiza el XXXVI Concurso de Escaparates de Navidad, una iniciativa ya consolidada “que busca dinamizar el comercio local, llenar de ambiente navideño las calles del concejo y reconocer la creatividad de los establecimientos participantes”.

Los escaparates estarán visibles a partir del jueves 11 de diciembre, fecha en la que comenzará también el recorrido ciudadano por los comercios inscritos.

Votación popular y sorteo para la ciudadanía

Del 12 al 25 de diciembre, vecinos y visitantes podrán votar su escaparate favorito a través de la página web municipal www.mieres.es. Entre todas las personas participantes se sorteará un fin de semana de turismo rural, un incentivo con el que el Ayuntamiento busca implicar a la ciudadanía en la promoción del pequeño comercio.

Nuevos premios especiales

Además del galardón principal, el certamen incorpora premios especiales destinados a reconocer el esfuerzo decorativo más allá de los establecimientos comerciales. Se premiarán la decoración de calle, así como la de terrazas, balcones o casas.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento quiere impulsar una estética navideña global, “favoreciendo que el espíritu de estas fechas se proyecte sobre todo el municipio”.

Entrega de premios

La entrega oficial de galardones tendrá lugar el 26 de diciembre, a las 14:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mieres, donde se dará a conocer a los comercios y particulares premiados en esta edición.