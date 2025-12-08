Comercios, calles, casas y balcones compiten por tener la mejor decoración de Navidad en Mieres (y también hay premio para los vecinos y visitantes que voten)
El Ayuntamiento de Mieres lanza su XXXVI Concurso de Escaparates Navideños "para llenar de luz y espíritu festivo las calles del concejo"
El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Comercio, organiza el XXXVI Concurso de Escaparates de Navidad, una iniciativa ya consolidada “que busca dinamizar el comercio local, llenar de ambiente navideño las calles del concejo y reconocer la creatividad de los establecimientos participantes”.
Los escaparates estarán visibles a partir del jueves 11 de diciembre, fecha en la que comenzará también el recorrido ciudadano por los comercios inscritos.
Votación popular y sorteo para la ciudadanía
Del 12 al 25 de diciembre, vecinos y visitantes podrán votar su escaparate favorito a través de la página web municipal www.mieres.es. Entre todas las personas participantes se sorteará un fin de semana de turismo rural, un incentivo con el que el Ayuntamiento busca implicar a la ciudadanía en la promoción del pequeño comercio.
Nuevos premios especiales
Además del galardón principal, el certamen incorpora premios especiales destinados a reconocer el esfuerzo decorativo más allá de los establecimientos comerciales. Se premiarán la decoración de calle, así como la de terrazas, balcones o casas.
Con esta ampliación, el Ayuntamiento quiere impulsar una estética navideña global, “favoreciendo que el espíritu de estas fechas se proyecte sobre todo el municipio”.
Entrega de premios
La entrega oficial de galardones tendrá lugar el 26 de diciembre, a las 14:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mieres, donde se dará a conocer a los comercios y particulares premiados en esta edición.
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- La acogedora pastelería asturiana que recomienda para esta Navidad una importante guía gastronómica: 'La guardia secreta de la trata turonesa
- Segundo día de esquí, primeros problemas: media hora colgados en un telesilla de Pajares y 'helados' bajo cero
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Balón de oxígeno para la Brigada Minera: sus 19 integrantes posponen la renuncia hasta enero, mientras sindicatos y Hunosa negocian un acuerdo
- Puente festivo para todos los paladares: las Cuencas disfrutan de las jornadas de la fabada en La Felguera, el pote en Turón, los pimientos en Blimea y la matanza en Caso