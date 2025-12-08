Ferias, exposiciones, conciertos (y mucho más): Langreo ofrece su futuro ferial a promotores culturales para atraer eventos

El Ayuntamiento de Langreo está organizando visitas al recinto ferial de los antiguos Talleres del Conde (que se encuentra en la recta final de su ejecución) para presentar el nuevo equipamiento a promotores, gestores y programadores culturales. El objetivo de los encuentros es doble. Por un lado, se pretende dar a conocer este espacio para que entre a forma parte del circuito regional y ofrecerlo para atraer eventos. Por el otro, se busca recoger ideas para darle contenido cuando entre en servicio.

El Ayuntamiento de Langreo ya había expresado semanas atrás su intención de contratar a una empresa externa la gestión del nuevo recinto ferial. La pretensión del gobierno local es reservar determinadas fechas para los eventos impulsados por el Consistorio, de forma que sea ese gestor externo el que se ocupe de dar forma al resto de la programación.

La obra está "prácticamente finalizada, a falta de pequeños remates", indicó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo, y ya se trabaja en lo que será la programación de actividades. "La idea es que haya una gestión con una colaboración público-privada. Habrá ferias y exposiciones, pero también queremos que dé cabida a otros eventos y por esto están viviendo programadores y gestores del ámbito de la cultura. Para que sepan que existe este equipamiento, para ofrecérsela, y para que nos den ideas de qué cosas se pueden hacer", indicó el edil.

Cases indicó que falta equipar el nuevo recinto ferial, "algo que habrá que afrontar dentro de los presupuestos del próximo año y queremos tener claro qué vamos a necesitar".

Superficie

El recinto ferial de Langreo tendrá 7.711 metros cuadrados, con 2.827 (poco más de un tercio) en un pabellón cerrado. Ese pabellón se podrá dividir en tres espacios más pequeños, cuya superficie oscila entre 764 y 820 metros cuadrados. A ellos se sumarán otras dependencias como oficinas. Las tareas –que comenzaron con la descontaminación de la parcela y siguieron con la ejecución del acceso subterráneo– centraron en la última fase en la construcción del ferial propiamente dicho. El presupuesto para esta fase fue de 4.375.076 euros.