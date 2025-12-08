Los hosteleros temen que se resienta la actividad por el mal funcionamiento de la estación de Pajares: "La gestión es claramente mejorable"

La Asociación de Hostelería Asturcentral, que opera en la comarca del Caudal, expresa, en línea con los esquiadores, su profundo malestar ante los problemas que arrastra la estación invernal de Valgrande-Pajares. Los portavoces de la plataforma señalan que en el sector «crece una latente sensación de desánimo» al percibir cómo la estación encadena averías, cierres y una gestión «claramente mejorable». Reclaman que se adopten medidas urgentes para reconducir la situación y piden al Principado que «aproveche al máximo el conocimiento y la experiencia del director de la estación y de su equipo», a quienes consideran esenciales para recuperar la normalidad. Subrayan que la estabilidad del complejo invernal lenense es determinante para la actividad de bares, restaurantes y alojamientos. Aunque reconocen que aún es pronto para medir el impacto real, advierten de que, si la situación continúa, el turismo y la economía local podrían resentirse seriamente a medio plazo.

La zona alta de la estación de Pajares, este puente festivo. / Foto cedida a LNE

Los usuarios y empresarios ligados a Valgrande-Pajares han iniciado la nueva campaña invernal igual que acabaron la anterior. En la estación lenense late un sentimiento de “cabreo y desilusión”. Hay quien define la situación como “desesperante”. Si a finales del pasado invierno esquiadores, concesionarios, vecinos y hosteleros denunciaban que “problemas subyacentes de gestión nos han abocado irremediablemente al cierre de la instalación, con la consecuente pérdida de imagen y credibilidad”, ahora se quejan directamente de que “nada funciona y eso que hemos venido avisando de lo que se avecinaba”.

Puente festivo

Los dos últimos días festivos del puente de la Constitución, domingo y lunes, Valgrande permaneció cerrado mientras Fuentes de Invierno seguía prestando servicio. Más allá de que la estación allerana, por su ubicación geográfica, esté más protegida del fuerte viento que azotó la Cordillera, la percepción de los aficionados es que en Pajares “todo funciona mal”. Las quejas no son subjetivas: se apoyan en hechos constatables.

El telesilla y la telecabina

Los problemas se acumulan. El telesilla Brañillín está dando fallos desde el primer minuto, llegando incluso a dejar colgados durante media hora a varios usuarios el segundo día de apertura. Como resultado, permanece fuera de servicio. La telecabina también ha dado problemas. Este contratiempo anula una de las ventajas competitivas de Pajares: el remonte que da servicio a la zona de iniciación situada en lo alto de la estación, donde sí hay nieve, al contrario de lo que sucede en la base. “Muchas familias podrían estar disfrutando de estas instalaciones”, lamentan los portavoces de los usuarios.

Junto con la avería del telesilla, la Mesa de la Nieve tiene constancia de que los cañones de innivación no funcionan por culpa de una bomba averiada. “Llevamos meses pidiendo que se arregle y el Principado no ha hecho nada”. El coste de la reparación asciende a 45.000 euros. Según conocedores de la estación, también necesita arreglos la balsa que abastece al circuito. “Con los cañones funcionando no tendríamos que cerrar ahora”.

Soluciones

A ello se suma la denuncia de que el Principado “no está aprovechando la experiencia y profesionalidad del director de la estación y su equipo”, a quienes consideran plenamente capacitados para resolver las incidencias “si se les permitiera intervenir con autonomía y recursos”.

El clima dominante es el desánimo. Usuarios y profesionales aseguran que no pueden afrontar así el resto de la temporada y lamentan que sus negocios estén “sufriendo las consecuencias de la falta de gestión”. Reclaman una actuación inmediata para evitar un daño mayor a la imagen y a la economía del valle.