Luz verde a la central hidroeléctrica que generará energía equivalente el consumo de 2.000 hogares: EDP destina ocho millones a su planta en la presa de Rioseco

La compañía EDP ya ha fijado la inversión definitiva que destinará a poner en marcha una central hidráulica junto a la presa de Sobrescobio. Se trata de una instalación de 3,2 MW de potencia instalada, que supondrá un desembolso cercano a los 8 millones de euros, indicaron responsables de la multinacional. "Esta nueva central, de tipo 'pie de presa', entrará en funcionamiento en 2026 y generará cada año la energía eléctrica equivalente al consumo de 2.000 hogares, aproximadamente 8 GWh/año", añadieron.

El viejo proyecto de EDP para intensificar el aprovechamiento hidroeléctrico del alto Nalón, fue uno de los incluidos en las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del programa Proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento (sistemas térmicos y energías renovables innovadoras). Se concedió a la iniciativa una ayuda europea de 4,2 millones de euros de los fondos NextGenerationUE.

Abastecimiento

Actualmente la presa de Rioseco abastece a la estación de tratamiento de agua potable del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y proporciona un reservorio de agua para el funcionamiento en bombeo de la central hidroeléctrica de EDP en Tanes, situada aguas arriba y que cuenta con una turbina reversible para aprovechar el agua que cae por gravedad y el que se bombea desde Rioseco. Cuando se construyó hace más de 40 años la presa de Rioseco ya estaba prevista la inclusión de un aprovechamiento hidroeléctrico, por lo que se dispusieron en la presa compuertas y tuberías para una futura central. Sin embargo, el proyecto se fue posponiendo.

Infografía de la nueva central hidráulica de Rioseco de EDP. / EDP

"EDP ha tomado la decisión final de inversión para su proyecto de energía renovable en la presa de Rioseco", un desembolso "cercano a los 8 millones de euros", afirmó la compañía. "La nueva instalación renovable se pondrá en marcha en un espacio donde ya estaba prevista su construcción cuando se diseñó y construyó la presa a finales de los años 70. De hecho, la presa ya cuenta desde su origen con las dos tuberías que llevarán el agua, hasta 20.000 litros por segundo, desde el embalse de Rioseco hasta los dos grupos generadores de la nueva central. Este mismo embalse también sirve de depósito inferior para el bombeo de la central de Tanes", aseguraron los representantes de la multinacional.

Grupos generadores

Las mismas fuentes apuntaron que "cada grupo generador, de tipo ‘cross-flow' o 'flujo cruzado', tendrá una potencia de 1,6 MW. Además, como es energía 100% renovable, evitará la emisión de aproximadamente 1.000 toneladas de CO2 cada año". Y añadieron: "Todos los trabajos se planificarán y ejecutarán cumpliendo los más altos estándares de seguridad para las personas y el medio ambiente, realizándose una coordinación, inspección y seguimiento continuo para asegurar que no existen afecciones de tipo preventivo o ambiental, con una fuerte implicación de los equipos y las empresas colaboradoras. Todo ello contribuirá de forma decisiva al éxito del proyecto".

Embalse y presa de Rioseco, donde EDP construirá la nueva central. / EDP

El proyecto de la central fue impulsado inicialmente por la sociedad Ceprastur (creada por Hidroeléctrica de Cantábrico, Cadasa y el Ayuntamiento de Sobrescobio), pero EDP acabó adquiriendo la totalidad del accionariado para lanzar en solitario este proyecto de energías renovables en el alto Nalón.