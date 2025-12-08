El piragüismo encuentra su sitio en Caso: el club deportivo arregla la rectoral de Tanes y gestionará la navegación turística

El piragüismo está poco a poco encontrando su sitio en Caso, en el embalse de Tanes, donde hasta hace un par de años todavía estaba prohibido navegar. El Club Deportivo Caso, creado para utilizar estas aguas y que cuenta entre sus asociados a figuras como el seis veces medallista olímpico Saúl Craviotto, está ampliando sus actividades. Tanto las deportivas, con entrenamientos lunes, miércoles y sábados, como las extradeportivas, ya que en el último Pleno de Caso se acordó otorgar al club la gestión de la navegación turística en el pantano.

La rectoral de Tanes, en obras. / L. M. D.

Turismo

El alcalde de Caso, Miguel Fernández, apuntaba que "en el Pleno decidimos otorgar al club deportivo la gestión del uso turístico". Una responsabilidad que ya han aceptado, y en la que se encuentran trabajando, para poder ofrecer rutas por el embalse "cuanto antes". Ya se han comprado de hecho los kayaks turísticos, "cautivos" (solo podrán usarse en Tanes, para no perjudicar a la calidad del agua, con la que se abastece al centro de Asturias). Se trata de unas embarcaciones "de fácil uso". En todos los recorridos habrá un monitor especializado. Para facilitar este uso turístico, está previsto construir dos vestuarios en el entorno del actual pantalán, donde ya existen una serie de inmuebles.

El entorno donde se harán los vestuarios del uso turístico y las gradas. / L. M. D.

Deporte

A la actividad deportiva también se le está dando un impulso. Está confirmado ya que se podrán construir unas gradas en la misma zona del embarcadero de Tanes, de cinco filas de altura y una anchura de 8 metros, "las gradas para las competiciones deportivas", apuntó Miguel Fernández, para cuyo "desbloqueo nos han echado una mano desde el Principado".

No queda ahí la cosa. Ayuntamiento y Obispado llegaron a un acuerdo para la cesión del edificio de la rectoral de Tanes, ubicado junto a la colegiata. También del "prau" de este inmueble. El espacio está ya siendo acondicionado, "poco a poco", por los responsables del Club Deportivo Caso. Ya cuentan con una zona de gimnasio, que va mejorándose progresivamente, y se encuentran construyendo vestuarios. El club está en pleno proceso de consolidación, alguno de los chavales ya ha incluso "empezado a competir". Lo que se quiere es "adecuar completamente las instalaciones", y lograr atraer a nuevos aficionados.

Dos trabajadores meten una máquina de correr en la rectoral. / L. M. D.

Historia

La navegación deportiva en Tanes empezó a practicarse en noviembre de 2023, tras décadas de reivindicaciones, con la presencia de piragüistas de la selección asturiana. También se han venido desarrollando varios cursos de iniciación al piragüismo por parte del Club Deportivo Caso. Además, se llegó a adjudicar el pasado verano la gestión de la actividad turística a una empresa, que finalmente no pudo empezar a prestar el servicio. Ahora será responsabilidad del Club.

El embarcadero de Tanes. / L. M. D.

La navegación en el embalse casín está limitada a las piraguas y canoas cautivas; esto es, que solo pueden usarse en ese embalse para evitar una posible contaminación del agua –que abastece a todo el centro de Asturias– y prevenir la llegada de especies invasoras. Se fijaron también un número máximo de embarcaciones que pueden acceder de forma simultánea al pantano.