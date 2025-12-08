El profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo Enrique Del Teso ofrece una charla en Langreo

La Casa de la Buelga de Ciaño acogerá este viernes 12 de febrero, a partir de las 19.30 horas, una conferencia del profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo Enrique Del Teso, bajo el título de "Relatos, acciones, verdad y movilización", en un acto organizado por la asociación "Cauce del Nalón".

"Nos situará este profesor comprometido con la democracia sobre la situación tan brutal que hoy vivimos tanto a nivel global como local. Y nos señalará también, como en él es habitual, algunas propuestas que se caracterizan por su claridad, pedagógicas, democráticas y progresistas que nos orienten para mejorar la calidad de la democracia y los servicios públicos que hoy tenemos gracias a los impuestos que abonamos", resaltaron los organizadores.

Del Teso ya presentó en la Casa de la Buelga los ensayos "Más que palabras" y " La propaganda de la ultraderecha", con la participación de su alumno y amigo Ricardo Labra, poeta, crítico literario y ensayista. En esta ocasión, también acompañará a Del Teso, junto a Francisco Villa, miembro de Cauce. "Labra es miembro de Luna de Abajo, tiene varios libros de poesía, es un buen crítico literario y un gran creativo ensayista, sobre todo de las figuras de Ángel González y de Clarín", añadieron los organizadores