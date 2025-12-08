El profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo Enrique Del Teso ofrece una charla en Langreo
Será este viernes, en la Casa de la Buelga de Ciaño
M. Á. G.
La Casa de la Buelga de Ciaño acogerá este viernes 12 de febrero, a partir de las 19.30 horas, una conferencia del profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo Enrique Del Teso, bajo el título de "Relatos, acciones, verdad y movilización", en un acto organizado por la asociación "Cauce del Nalón".
"Nos situará este profesor comprometido con la democracia sobre la situación tan brutal que hoy vivimos tanto a nivel global como local. Y nos señalará también, como en él es habitual, algunas propuestas que se caracterizan por su claridad, pedagógicas, democráticas y progresistas que nos orienten para mejorar la calidad de la democracia y los servicios públicos que hoy tenemos gracias a los impuestos que abonamos", resaltaron los organizadores.
Del Teso ya presentó en la Casa de la Buelga los ensayos "Más que palabras" y " La propaganda de la ultraderecha", con la participación de su alumno y amigo Ricardo Labra, poeta, crítico literario y ensayista. En esta ocasión, también acompañará a Del Teso, junto a Francisco Villa, miembro de Cauce. "Labra es miembro de Luna de Abajo, tiene varios libros de poesía, es un buen crítico literario y un gran creativo ensayista, sobre todo de las figuras de Ángel González y de Clarín", añadieron los organizadores
