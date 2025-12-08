El proyecto para unir Mieres y Riosa revive: IU y PSOE reclaman al Principado la primera obra en décadas

El Ayuntamiento de Mieres solicitará al Principado una intervención integral en la caja de la fallida carretera entre Cenera y Riosa con el objetivo de recuperar su uso peatonal y garantizar condiciones de seguridad adecuadas en un trazado que lleva casi tres décadas abandonado.

La petición llega tras un acuerdo plenario entre el gobierno local de IU y el PSOE. Los socialistas había planteado inicialmente la necesidad de reabrir el proyecto para construir una carretera que conectase el valle de Cuna con Riosa. Aunque esta opción no obtuvo el respaldo de IU, ambas formaciones sí coincidieron en exigir al Ejecutivo autonómico una actuación inmediata en la pista existente para frenar su deterioro.

El PSOE ve la reparación como un primer paso

El PSOE defiende que la reparación de la caja actual debe ser “un punto de partida” para reactivar, en el futuro, la histórica aspiración de unir Mieres y Riosa por carretera.

Los socialistas recuerdan que se trata de una reivindicación largamente mantenida por los vecinos de Cuna y Cenera y subrayan que el enlace tendría un impacto clave en el desarrollo turístico y en la protección del medio rural frente a incendios. "La actuación urgente sobre la pista no implica renunciar a la carretera. Es el primer movimiento para devolver el proyecto a la agenda del Principado", señalan.

Un proyecto arrastrado desde finales del siglo XX

La reclamación vecinal acumula décadas de historia. A finales del siglo XX, el proyecto para unir Villar de Gallegos con el Alto de la Segá estuvo a punto de hacerse realidad.

Se invirtieron 35 millones de pesetas (unos 210.000 euros actuales) para abrir cuatro kilómetros de pista, pero en 1997 las obras se detuvieron por graves dificultades geológicas: diez argayos de gran tamaño y numerosos desprendimientos obligaron a cancelar la actuación, dejando una carretera a medio abrir que desde entonces ha sufrido el abandono.

Una década más tarde, el proyecto cobró nuevo impulso gracias a los encuentros del Mayáu Llumbu, llegando incluso a adjudicarse la redacción de un proyecto técnico. La crisis de 2008, sin embargo, volvió a enterrarlo indefinidamente.

Turismo, seguridad y supervivencia rural

La asociación vecinal de Cuna y Cenera no se resigna y sostiene su demanda en dos pilares principales: la oportunidad turística y la protección del medio rural frente a riesgos ambientales.

Aprovechar el tirón del Angliru

La carretera permitiría crear un circuito turístico fluido entre Mieres y Riosa, aprovechando el atractivo del Angliru, uno de los puertos ciclistas más visitados de España.

Los empresarios aseguran que muchos cicloturistas no llegan a descubrir otros enclaves del entorno. Una conexión directa facilitaría rutas combinadas, estancias más largas y más actividad en el comercio y el alojamiento rural.

“Lo que hoy es un rodeo incómodo se convertiría en una vía natural entre dos territorios que siempre han estado vinculados”, destacan desde Cenera.

Seguridad frente a incendios: una necesidad urgente

El valle es especialmente vulnerable a los incendios forestales, como se ha visto este verano. Los equipos de extinción encuentran dificultades de acceso cuando el fuego avanza por cotas elevadas.

Una carretera serviría como corredor de emergencia, facilitando el acceso de recursos, la evacuación de personas y ganado, y apoyando la creación de líneas cortafuegos.

“Si las comunicaciones mejoran, ganamos en seguridad y en futuro. Sin infraestructuras, las aldeas desaparecen”, afirma Pepe Álvarez, presidente de la Junta Vecinal de Cenera.

Obstáculos técnicos y falta de inversión

El proyecto se enfrenta a dificultades conocidas: relieve complejo, pendientes pronunciadas, zonas boscosas y barrancos que elevan los costes y exigen estudios geológicos detallados.

A ello se suma la falta de financiación estable y los cambios de prioridades políticas, que han ido aparcando la actuación.

Aun así, los vecinos consideran que la obra es viable y necesaria, y celebran que la intervención en la pista existente pueda reabrir una puerta a su recuperación.