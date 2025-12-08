Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: "cabreo y desesperación" ante el accidentado inicio de temporada en Pajares

Los usuarios y empresarios ligados a Valgrande-Pajares han iniciado la nueva campaña invernal igual que acabaron la anterior. En la estación lenense late un sentimiento de “cabreo y desilusión”. Hay quien define la situación como “desesperante”. Si a finales del pasado invierno esquiadores, concesionarios, vecinos y hosteleros denunciaban que “problemas subyacentes de gestión nos han abocado irremediablemente al cierre de la instalación, con la consecuente pérdida de imagen y credibilidad”, ahora se quejan directamente de que “nada funciona y eso que hemos venido avisando de lo que se avecinaba”.

Cierres en pleno puente y averías acumuladas

Los dos últimos días festivos del puente de la Constitución, domingo y lunes, Valgrande permaneció cerrado mientras Fuentes de Invierno seguía prestando servicio. Más allá de que la estación allerana, por su ubicación geográfica, esté más protegida del fuerte viento que azotó la Cordillera, la percepción de los aficionados es que en Pajares “todo funciona mal”. Las quejas no son subjetivas: se apoyan en hechos constatables.

Este diario recabó ayer el sentir de responsables de los clubes de esquí, de la asociación de vecinos del Brañillín, de concesionarios de la estación y de hosteleros. Todo el mundo está al corriente de los problemas que han estropeado el inicio de la campaña, que se ha saldado con solo cinco días de actividad, desde el martes hasta el sábado.

El telesilla y la telecabina, fuera de servicio

Los problemas se acumulan. El telesilla Brañillín está dando fallos desde el primer minuto, llegando incluso a dejar colgados durante media hora a varios usuarios el segundo día de apertura. Como resultado, permanece fuera de servicio. La telecabina también ha dado problemas. Este contratiempo anula una de las ventajas competitivas de Pajares: el remonte que da servicio a la zona de iniciación situada en lo alto de la estación, donde sí hay nieve, al contrario de lo que sucede en la base. “Muchas familias podrían estar disfrutando de estas instalaciones”, lamentan los portavoces de los usuarios.

Los cañones de nieve, parados por averías

Junto con la avería del telesilla, la Mesa de la Nieve tiene constancia de que los cañones de innivación no funcionan por culpa de una bomba averiada. “Llevamos meses pidiendo que se arregle y el Principado no ha hecho nada”. El coste de la reparación asciende a 45.000 euros. Según conocedores de la estación, también necesita arreglos la balsa que abastece al circuito. “Con los cañones funcionando no tendríamos que cerrar ahora”. Además, este diario ya informó la pasada campaña de que más de la mitad de los 78 cañones instalados en Pajares están fuera de servicio por pequeñas averías sin solucionar. Los operativos se concentran en la zona alta.

Desánimo general y críticas por falta de gestión

La preocupación y el malestar crecen en Valgrande-Pajares, donde esquiadores, hosteleros, vecinos y concesionarios coinciden en denunciar una situación que consideran “insostenible” ante el cierre continuado de la estación “sin motivos aceptables”. Aseguran que la imposibilidad de abrir al público responde a problemas “perfectamente evitables” y a una “falta absoluta de planificación” por parte del Principado.

Los afectados detallan que la estación permanece cerrada “primero, por las averías de la silla Brañillín; segundo, por no haber trabajado la nieve cuando cayó la primera nevada; y tercero, por la avería del sistema de nieve artificial, tanto en la balsa como en la bomba, que sigue sin sustituirse”. Subrayan que estas incidencias son conocidas “desde hace semanas, incluso meses”, y que se deben a que “no se ha movido ni una piedra desde que terminó la temporada pasada”.

Critican que esta falta de preparación repercuta directamente en la actividad económica vinculada a la estación. “La estación no funciona, y con los cañones operativos la zona alta podría estar abierta sin problema”, insisten comerciantes y profesionales del valle.

Reclaman soluciones urgentes

A ello se suma la denuncia de que el Principado “no está aprovechando la experiencia y profesionalidad del director de la estación y su equipo”, a quienes consideran plenamente capacitados para resolver las incidencias “si se les permitiera intervenir con autonomía y recursos”.

El clima dominante es el desánimo. Usuarios y profesionales aseguran que no pueden afrontar así el resto de la temporada y lamentan que sus negocios estén “sufriendo las consecuencias de la falta de gestión”. Reclaman una actuación inmediata para evitar un daño mayor a la imagen y a la economía del valle.

Zona alta de Pajares este puente festivo. / David Montañés

Las previsiones

El futuro a corto plazo en Pajares pasa por el cierre temporal de la estación por falta de nieve. No todo son malos augurios. Los expertos consultados por este diario apuntan que se esperan nuevas nevadas a partir del viernes, por lo que es muy probable que las pistas vuelvan a estar operativas la próxima semana. Es más, quienes llevan años estudiando las previsiones meteorológicas prevén una campaña con bastante nieve, mucho mejor que las últimas. “Que no haya inversiones térmicas con el valle es muy buena señal”, apuntan. Se trata de un fenómeno meteorológico en el que la temperatura del aire aumenta con la altura, justo al revés de lo que ocurre normalmente. Es decir: el valle está más frío y la montaña más cálida. Es frecuente en valles encajonados como el de Lena, zonas de montaña y lugares donde el aire frío puede quedar “estancado”

Por su parte, el Principado ha asegurado que la seguridad está garantizada en la estación y que cuentan con todos los trabajadores, incluido el director y la nueva jefatura de explotación para ofrecer un buen servicio.