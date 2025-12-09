Abre sus puertas en Asturias un gigantesco supermercado, que regala dinero por su estreno: "Te llevas un vale de 5 euros por cada 10 de compra"

Un nuevo y gigantesco supermercado abre sus puertas en Asturias. ¿Dónde? En El Entrego y más concretamente en el área empresarial de Santa Anta. Se trata de un Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) de 1.322 metros cuadrados, con 750 de ellos dedicados a la venta al público, y dieciocho nuevos empleos en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. El estreno este martes de esta gran tienda de alimentación se hace, además, con promociones especiales: "Te llevas un vale de 5 euros por cada 10 de compra".

Este Masymas se trata del cuarto de la comarca del valle del Nalón. En total, la empresa adquirió 3.548 metros cuadrados en el frente que da a la avenida de Oviedo de El Entrego, en el polígono industrial de Santa Ana. “Este supermercado es la tercera apertura de 2025 y la segunda en el Valle del Nalón en este mismo año, lo que demuestra nuestra apuesta por la zona”, aseguró a este periódico Pelayo Pulgar Olay, director de Expansión y Desarrollo de Hijos de Luis Rodríguez. La cadena abrió en Pola de Laviana el 11 de marzo de este año.

Mejoras en eficiencia energética

El supermercado, que es el número 54 de los que tiene la cadena en Asturias, incorpora mejoras en eficiencia energética, como los sistemas led de alta eficiencia en la iluminación. Tiene, también, un control domótico de gestión remota de la nave. Calcula la empresa que todas las medidas implantadas harán posible una disminución del 39% en la potencia respecto a otras instalaciones. Su construcción ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros.

Vales de 5 euros de regalo

Durante los días previos a su apertura, Masymas ha hecho una fuerte campaña de promoción por El Entrego, yendo casi portal por portal. Para sopresa de los clientes, el nuevo gran supermercado abre con importantes regalos de dinero. Son vales de 5 euros por cada 10 de compra. "Desde mañana día 9 hasta el 13 de diciembre, por cada 10€ de compra en el nuevo masymas de El Entrego, te llevas un vale de 5€ de regalo hasta un máximo de 10 vales. Podrás canjear tus vales solo con tu tarjeta CLUB", ha anunciado la compañía a través de sus redes sociales.

La tarjeta la puede descargar cualquiera a través del siguiente enlace. Y la mecánica es la siguiente: "Se entrega un bono de 5€ por cada 10€ de compra hasta un máximo de 10 vales. Para canjear esos vales en futuras visitas en las que podrás usar uno por cada 50€ de compra".