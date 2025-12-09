Asturias aparca los esquís: Fuentes de Invierno se suma a Pajares y echa el cierre a la espera de nuevas nevadas (previstas para esta fecha)

A los esquiadores asturianos les ha durado poco el primer contacto invernal con la nieve. La estación allerana de Fuentes de Invierno echó este martes el cierre debido a la creciente presencia de calvas en las pistas. El sábado ya habían cerrado San Isidro y Pajares por culpa del fuerte viento y, en el caso de la estación lenense, por la acumulación de problemas como la avería del telesilla del Brañillín y del sistema de innivación artificial, lo que ha generado un enorme descontento entre usuarios y concesionarios.

Las estaciones esperan nuevas nevadas

De momento, no hay actividad ni en las estaciones asturianas ni en la leonesa de San Isidro, que absorbe también un importante flujo de esquiadores del Principado. En los tres equipamientos ya solo hay nieve en las zonas altas, con espesores y cobertura insuficientes para poder abrir. Aun así, todo indica que lo más aconsejable es que los aficionados no guarden los esquís y los mantengan a mano.

Las previsiones apuntan a que a partir del viernes podría volver a nevar. Las estaciones trabajan para poder reabrir la próxima semana. Lo que se da prácticamente por perdido es el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Asumiendo esa pérdida, crece el optimismo ante la posibilidad de “salvar las Navidades”, un periodo clave que en los últimos años no se ha podido disfrutar en la Cordillera.

Un panorama desigual en el resto de España

A nivel nacional, la temporada de invierno avanza con contrastes. Mientras algunas estaciones siguen abiertas con buenas condiciones, otras, como las asturianas, enfrentan limitaciones por la falta de nieve o por deficiencias en sus remontes. El arranque de campaña refleja un esquema desigual: las grandes y mejor equipadas ofrecen experiencia completa, mientras otras dependen de nevadas puntuales o del buen funcionamiento de la nieve artificial. Esto afecta a esquiadores, empresas del sector, hostelería y al turismo de montaña en general.

Para muchas zonas, el puente de la Constitución ha sido solo un primer termómetro —positivo en algunos casos y decepcionante en otros— de lo que puede ser el invierno 2025-2026. Si no llegan nevadas fuertes y constantes, las estaciones pequeñas y medianas pueden afrontar de nuevo una temporada complicada. Pero hay un optimismo latente: “Este invierno apunta más nevadas que los anteriores”, insisten los expertos.