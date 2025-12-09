La banda "Gaiteros del Carbón" agota las entradas para su concierto de aniversario y anuncia nueva actuación (con todos estos conocidos artistas como invitados)

Aún queda un mes y los "Gaiteros del Carbón" han agotado las entradas para el concierto de celebración de su décimo aniversario. Se trata de un espectáculo en el que la banda de gaitas no estará sola ya que junto a ellos se subirán al escenario "Nuberu", Xune Elipe ("Dixebra"), Marisa Valle Roso, Hevia o "Celtas Cortos". "Aún quedan artistas por anunciar", apuntan además desde la formación.

"Gaiteros del Carbón" durante un concierto con "Celtas Cortos" / LNE

Ante la gran acogida por parte del público, que agotó las entradas en apenas unos días, "Gaiteros del Carbón" ha decidido programar un nuevo concierto. Será el mismo día, el 10 de enero, en el Teatro José León Delestal de La Felguera, en Langreo. Así habrá una sesión a las 17.30 horas y otra a las 20.30 horas. Este segundo horario, el del concierto inicial se ha modificado para poder hacer la primera actuación de la tarde. Las entradas para este segundo concierto están disponibles en la web de "Gaiteros del Carbón".

La formación inició una campaña de micromecenazgo en internet para poder celebrar el décimo aniversario. El éxito fue tal que los objetivos fueron en aumento. Logrado el segundo de ellos, el de lograr 5.000 euros, se han marcado uno nuevo, llegar a los 6.000 euros. Si lo logra, que todo apunta a que será así, celebrarán una gran espicha en una fecha aún por determinar en la que todos los mecenas que se sumen a la campaña disfrutarán de barra libre de sidra.

La última gran actuación de "Gaiteros del Carbón" tuvo lugar el pasado viernes ante 23.333 personas en el estadio Carlos Tartiere antes del inicio del partido entre el Real Oviedo y el Mallorca. El club carbayón homenajeaba así a los mineros en el día de Santa Bárbara. Se guardó un minuto de silencio por los 7 mineros fallecidos este año y se presentó la nueva equipación del Real Oviedo, una camiseta negra.

Orígenes

"Gaiteros del Carbón" nació hace 10 años en la Cabalgata de Reyes de Laviana. El pozo Carrio había cerrado recientemente y como tributo se buscó un grupo de figurantes que desfilasen vestidos de mineros. Se apuntaron los alumnos de la escuela de música de Pablo Carrera, impulsor de "Gaiteros del Carbón" junto a Nico Iglesias, y al final hicieron la Cabalgata vestidos de mineros y tocando la gaita. Fruto de aquello nació una de las bandas de gaitas más populares y más queridas en las Cuencas. Desde aquel enero de 2016 los "Gaiteros del Carbón" han estado presentes en multitud de actos y han actuado con artistas como "Celtas Cortos", "Dixebra", Marisa Valle Roso o "Los Berrones". Ahora celebran por todo lo alto esos primeros diez años de historia.