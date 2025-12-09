El Entrego estrena supermercado en el área de los antiguos Talleres Santa Ana
El complejo, que abrió este martes, da trabajo a 18 personas
El Entrego ha estrenado este martes 9 de diciembre un nuevo gran supermercado. Lo hace, además, en una zona en la que la actividad empresarial había cesado hace años, en terrenos de los antiguos Talleres Santa Ana.
Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) ha inaugurado su cuarta tienda en la comarca del valle del Nalón, un espacio que cuenta con 1.322 metros cuadrados construidos, con 750 de ellos dedicados a la venta al público, que ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros. El supermercado ha creado 18 puestos de trabajo en San Martín del Rey Aurelio.
Pelayo Pulgar Olay, director de Expansión y Desarrollo de Hijos de Luis Rodríguez, señala que esta apertura en El Entrego cierra el plan de expansión previsto para este año en Asturias. “Ha sido un buen ejercicio de aperturas, especialmente si tenemos en cuenta el ritmo de años anteriores. Este supermercado es la tercera apertura de 2025 y la segunda en el Valle del Nalón en este mismo año (la anterior fue en marzo en Laviana), lo que demuestra nuestra apuesta por esta zona”, destaca.
Beneficios para los clientes
Masymas ofrecerá a sus clientes, para celebrar la apertura, una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre, que se descontará con la tarjeta del supermercado.
