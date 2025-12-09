Langreo asegura que llegará "hasta el final" para acabar con los malos olores en La Felguera (y pedirá la colaboración del Principado)

El Ayuntamiento de Langreo aseguró que "llegará hasta el final" para acabar con los malos olores en las calles de La Felguera, una vez que los "olfateadores" contratados por el Consistorio para tener "cobertura legal y científica" a la hora de identificar el origen del foco del hedor hayan señalado a un presunto culpable: la empresa Naeco Recycling, que inició su actividad bajo la denominación Polinext.

El Ayuntamiento de Langreo, que exigirá medidas correctoras a la compañía, también pedirá la intervención del Principado, para que inste a la empresa a superar un trámite de Autorización Ambiental Integrada, mucho más exhaustivo que el que pasó cuando abrió su actividad en 2019. En aquel año se limitó a cumplir el reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, similar al que, por ejemplo que debe cumplir un bar o una pequeña empresa.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Cases, mostró su esperanza de que la empresa se avenga a aplicar las medidas correctoras: "Ellos rechazaron en agosto del año pasado implementar esas medidas, aduciendo que no había una prueba de que fuera ellos los causantes de los olores", una prueba que el Ayuntamiento entiende que ahora sí tiene gracias al informe de los olfateadores. "No me quiero poner en el escenario de que la empresa no colabore o rechace esa implementar medidas. La empresa tiene que cumplir y, si no lo hace, nosotros no descartamos nada. Hay procedimientos sancionadores".

También indicó Cases que "vamos a trasladar al Principado que la empresa tiene que estar sujeta a una Autorización Ambiental Integrada. En su día, el año 2019, se tramitó como una actividad molesta por ruidos. Pero hoy en día la empresa tiene una capacidad de producción y una capacidad de gestión de residuos muy superior a la que en su día dio lugar a la autorización. Por tanto, entendemos que el Principado debe exigir una autorización ambiental en la que se pueden exigir nuevas medidas".

"Hay una nueva realidad de la empresa", prosiguió Cases, "ya que gestionan muchos más residuos que al inicio y hay una problemática de malos olores en una población como La Felguera. Eso hay que corregirlo porque se está causando un problema de primer orden. Y nosotros vamos a llegar hasta el final para eliminar los malos olores".

Proceso

El edil langreano apuntó, no obstante, que aunque la empresa atienda el requerimiento de aplicar las medidas correctoras demandadas, "esto es un proceso, no va a ser para mañana que desaparezca el hedor. Hay que implementar una serie de medias como filtros de aire que llevan inversiones y obra".

El informe de los olfateadores certificó que el mal olor procedía de Valnalón, siendo "la única empresa que trabaja y genera este tipo de residuos" plásticos la citada "Naeco Recycling", indicaron los responsables municipales cuando presentaron los resultados. "El estudio constata documentalmente, de forma objetiva y conforme a procedimiento homologado, lo que los vecinos de Langreo ya conocían", apuntaron para añadir que el Ayuntamiento cuenta con "garantías jurídicas" para exigir formalmente a la empresa que se tomen las medidas correctoras.