Musicales, chocolatada, mercadillos y un tren: el amplio programa de actividades en San Martín del Rey Aurelio para celebrar la Navidad

San Martín del Rey Aurelio ya tiene todo listo para dar la bienvenida a la Navidad con un "amplio programa de actividades organizado desde el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones culturales, vecinales y de fiestas del municipio", señalo el gobierno local, que comenzó el pasado fin de semana con el encendido del alumbrado y la decoración de las calles.

La concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, y representantes de los diferentes colectivos del municipio, presentaron un programa pensado "para llevar la magia y la ilusión a todos los rincones del municipio, y que pequeños y mayores disfruten a la par de las diferentes actividades que son fruto de la colaboración entre asociaciones y Ayuntamiento", destacó.

Blimea fue la primera localidad en encender las luces, el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas gastronómicas de los Pimientos. Al día siguiente, sábado 6, le tocó el turno a Sotrondio. El sábado 13 de diciembre, se inaugurará el alumbrado en El Entrego y también en La Invernal.

El mismo día que todas estas localidades encienden las luces de la Navidad se celebran en cada una de ellas el tradicional mercadillo con "variedad de puestos para animar a las compras navideñas, excepto en Blimea, donde el mercadillo se instaló el domingo 7 de diciembre". El centro social de La Cerezal, por su parte, dará la bienvenida a la Navidad el 13 de diciembre, con el alumbrado navideño, un concurso de casadielles y chocolatada gratis.

La programación incluye la organización de campamentos urbanos de Navidad, para conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares, con inscripción en la Oficina de la Casa de la Juventud. Se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero, en Sotrondio, Blimea y El Entrego, de 9.00 a 14.00 horas.

Concierto de guitarra

Con la colaboración del Conservatorio de Valle del Nalón, la Casa de la Juventud, en Sotrondio, acogerá un concierto de guitarra, el 15 de diciembre, a las 19.00 horas. Otro de los actos principales serán las "Campanadas en Familia", con el cocinero Christian González, el día 28 de diciembre, en la plaza de Ramón y Cajal, en Sotrondio. Ese mismo día estará operativo el tren de la Navidad, que recorrerá las tres localidades urbanas durante todo el día.

El programa incluye también los musicales de "Aladín", en el teatro municipal, el 20 de diciembre, a las 18.30 horas, y "La Magia de los cuentos", (gratuito) el 10 de enero, a las 19.00 horas.