El plan más mágico para Nochevieja está en Asturias: cena y fiesta en un refugio de montaña situado a 1.524 metros de altitud y ruta de raquetas de nieve

Si buscas un plan mágico y diferente para esta Nochevieja, Asturias es tu lugar perfecto. El refugio de montaña, ubicado en el pueblo más alto del Principado, La Raya, en el concejo de Aller, ofrece cena y fiesta a 1.524 metros de altitud para la noche del 31 de diciembre y ruta de raquetas de nieve para Año Nuevo.

"Despide el año en plena montaña, con el calor del refugio, buena compañía y una fiesta inolvidable. Una experiencia auténtica para quienes quieren comenzar el año con energía, aire puro y buena compañía", dicen los responsables del refugio en redes sociales.

En una casa de cuento

El refugio, gestionado por la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo, se ubica en una preciosa casa de piedra con un pronunciadísimo tejado a dos aguas, que parece sacado de un cuento. Si a la arquitectura tradicional de La Raya le sumamos el encanto propio del invierno, cubierto por un grueso manto blanco de la nieve, y las guirnaldas y luces de Navidad, el lugar es aún más mágico.

El orgullo de vivir en la cima de Asturias

Esta localidad cuenta con la casa más elevada de la región, según el Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales). Está situada a 1.540 metros y supera por muy poco (solo ocho metros) a la casa más prominente del puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea), ubicada a 1.532. Los escasos habitantes de La Raya están "orgullosos" de vivir en la cima de Asturias. "Es un honor y un privilegio", cuentan a LA NUEVA ESPAÑA. Aunque sin contar construcciones, la cumbre real del Principado (y de León y de la Cordillera Cantábrica) es Torre Cerredo, a 2.649 metros, en el concejo de Cabrales.

Pastel de cabracho, piyu caleya...

Para Nochevieja, el refugio de montaña de La Raya ofrece un menú especial compuesto por entremeses, pastel de cabracho, crema de nécoras, pitu caleya con pimiento del piquillo y patatino, y milhojas con helado de turrón. A ello hay que sumar, vino tinto o blanco, sidra El Gaitero para brindar y café.

La cena, dormir y desayunar en el refugio, el cotillón y el karaoke más "sorpresas" tiene un precio de 125 euros por persona. La fecha límite para apuntarse es el 15 de este mes.