El PP acusa a Barbón de "dar la espalda" a la cuenca del Caudal en los presupuestos regionales

El PP acusa al gobierno regional de Adrián Barbón de "dar la espalda" y de asestar "un nuevo golpe" a la cuenca del Caudal en los presupuestos regionales para 2026. La diputada popular Gloria García denunció este martes en Mieres que la comarca "lleva años sufriendo recortes sistemáticos y una desatención total por parte del Gobierno de Adrián Barbón". García, acompañada por el portavoz municipal del PP en Mieres, Fernando Hernández, el concejal Víctor Ferreira y la portavoz municipal del PP en Aller, Nieves Díaz, afirmó que las cuentas regionales "repiten la misma tónica de los últimos ejercicios: menos inversión, menos compromiso y más abandono". En el caso concreto de Mieres, la inversión regional cae un 16%, mientras que en Aller el descenso alcanza el 14%.

"Para el Gobierno de Barbón, la cuenca del Caudal sirve poco más que para hacerse la foto en Santa Bárbara. El compromiso real es nulo”, afirmó. La diputada subrayó que la práctica totalidad de las inversiones ejecutadas en la comarca en la última década "han llegado a través de fondos mineros o del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y no gracias a recursos propios del Principado". “Los vecinos del Caudal pagan los mismos impuestos que cualquier asturiano, pero lo que reciben del Gobierno regional es prácticamente nada. Eso es un expolio fiscal en toda regla”, subrayó. García lamentó además la “falta de exigencia” de los ayuntamientos de la zona, especialmente los de Mieres y Aller, a los que reprocha “falta de ambición y ausencia de presión política ante el Gobierno del Principado.

Ayuntamientos que "no pelean lo suficiente"

“Son ayuntamientos que, por afinidad ideológica o por comodidad, no pelean lo suficiente por su tierra. Cuando reclaman, lo hacen tarde, con la boca pequeña o pidiendo una carretera después de que los presupuestos ya estén presentados”, criticó. La diputada aseguró que esta actitud se repite en todos los municipios de la comarca. “Si tenemos un Gobierno autonómico que se despreocupa y unos ayuntamientos que no defienden los intereses de sus vecinos, ¿qué obtenemos? Decadencia, falta de inversión y una comarca que cada año va a menos”.

Por último, García pidió al Gobierno de Barbón que “deje de dar la espalda” a la cuenca del Caudal y que “asuma de una vez que la recuperación y el futuro de Asturias pasan por apostar por todas las comarcas”. “El Principado no puede seguir mirando para otro lado. La cuenca del Caudal merece oportunidades, inversión y un gobierno que se preocupe por su gente”, concluyó