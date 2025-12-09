Un rastrillo solidario impulsa la labor humanitaria del pediatra mierense Germán Rodríguez en la selva de Guatemala: "Damos a los niños una nueva oportunidad"

El pediatra mierense Germán Rodríguez ha instalado un rastrillo solidario en la sede del Colegio de Abogados de Oviedo, en la calle Schulz, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto sanitario que desarrolla desde hace más de una década en la selva de Guatemala. En el espacio expositivo se puede adquirir artesanía elaborada por comunidades indígenas, artículos únicos cuya venta permitirá financiar operaciones, traslados y tratamientos infantiles a través de su Fundación Sira. El rastrillo estará abierto hasta el 22 de diciembre.

Germán Rodríguez, en Guatemala. / Foto cedida a LNE

De la jubilación a una vocación misionera

Germán Rodríguez, nacido en Carabanzo (Lena) y durante años médico del hospital Álvarez Buylla, reconoce que su jubilación fue un punto de inflexión: “Siempre había querido ser misionero".

Hace unos años creó la Fundación Sira y comenzó a trabajar cada verano en aldeas remotas de Guatemala. Desde entonces ha atendido a más de un millar de niños, muchos de ellos sin acceso previo a ningún tipo de atención médica.

Entre las historias que marcaron sus primeras expediciones destaca la de una niña de diez años que nunca había podido caminar debido a una malformación congénita. Rodríguez costeó la operación y el tratamiento. Hoy la joven camina y cursa segundo de Medicina. “Desde el primer momento vimos que tenía una inteligencia especial”, recuerda el pediatra emocionado.

Un trabajo que no se detiene

La Fundación Sira se ocupa de coordinar diagnósticos, buscar hospitales, financiar desplazamientos de hasta diez horas, cubrir operaciones y asumir tratamientos como radioterapia o quimioterapia infantil. Además, proporciona ayuda económica a las familias para que puedan acompañar a sus hijos.

“No hay mayor felicidad que sentir el cariño de esos niños a los que damos una nueva oportunidad”, explica Rodríguez, que sigue ejerciendo en la medicina privada para sufragar parte de los gastos del proyecto.

Solidaridad desde Oviedo hacia la selva

El rastrillo solidario de Oviedo se convierte así en una herramienta esencial para mantener viva esta misión humanitaria en uno de los territorios más pobres de Centroamérica.

Una oportunidad para que la sociedad asturiana colabore directamente en la mejora de la vida de cientos de menores guatemaltecos, aportando luz donde apenas llega la ayuda médica.