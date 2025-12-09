La urbanización de los terrenos liberados por las vías en Langreo avanza con la renovación del sistema de drenaje de aguas pluviales

Las obras de urbanización del plan de vías de Langreo, una vez soterrado el tráfico ferroviario de la antigua Feve entre Sama y La Felguera, avanzan estos días con la renovación del drenaje de aguas pluviales en los terrenos que han quedado liberados por las vías. Se está trabajando, con el movimiento de tierras y la colocación de tuberías, a la altura del estadio de Ganzábal y del cuartel de la Guardia Civil. De forma paralela, también se están desarrollando labores para adecuar el vial auxiliar de acceso a los centros educativos del paseo de Los Llerones. En ambos casos son modificaciones al proyecto original que fueron demandadas por el Ayuntamiento.

Los trabajos de urbanización se iniciaron de forma oficial a mediados de octubre, aunque en esos primeros días se centraron en la retirada de matorral y limpieza de los terrenos. La urbanización tendrá un coste de 9,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Las obras destinadas a optimizar el sistema de drenaje suponen la puesta en marcha de una nueva instalación pluvial totalmente independiente de la red municipal y la incorporación de dos estaciones de bombeo que llevarán las aguas pluviales a los ríos Nalón y Candín.

Los trabajos a la altura del cuartel de la Guardia Civil. / M. Á. G.

El tramo afectado por el proyecto de urbanización comenzará en la zona de la estación nueva de Sama-Los Llerones, hasta una nueva rotonda que permitirá unir las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. El espacio tendrá una acera con carril bici y zona de aparcamiento. Desde esa zona se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Será un paseo arbolado, iluminado y con bancos para el descanso.

Un gran bulevar de casi 500 metros de largo, a la altura de Valnalón, será uno de los grandes atractivos de la urbanización. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. En el punto medio se emplaza el edificio de acceso a la nueva estación de tren subterránea de La Felguera, que se ejecutó con las obras de soterramiento ya finalizadas. Ese bulevar estará delimitado por una glorieta en su extremo sur y por otra en el norte.

Trabajadores en la zona donde se está acondicionando el vial de acceso a los centros escolares de Los Llerones. / M. Á. G.

El proyecto incluye la puesta en marcha de un carril bici. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado. El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para mitigar la contaminación y alternará franjas de diferentes colores.

Otra de las novedades será la ejecución de la nueva rotonda de conexión de la calle Melquíades Álvarez, la avenida de Gijón y la vía de Pepita Fernández Duro, en La Felguera.

Avenida de Gijón

En esa misma zona, el Ayuntamiento de Langreo ejecuta en la actualidad las obras de reurbanización de la avenida de Gijón, que tienen "como objetivo dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, integrando plenamente esta zona en la ciudad", señaló el gobierno local cuando se pusieron en marcha los trabajos.

El proyecto incluye intervenciones en aproximadamente tres kilómetros de recorrido. La actuación principal será la reordenación del tráfico rodado en la avenida de Gijón con una nueva isleta en el entronque con la calle General Elorza y una rotonda en el cruce con Alfonso Argüelles.