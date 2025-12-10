La alcaldesa de Lena exige al Principado una respuesta urgente ante el accidentado inicio de la campaña de esquí en Pajares: "No se puede dejar agonizar un motor económico"

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), expresó este martes su “profunda preocupación” por los problemas que arrastra la estación invernal de Valgrande-Pajares, con una acumulación de averías y deficiencias técnicas que ha enturbiado el arranque de la campaña de nieve. La regidora advierte de que el Principado “no puede dejar agonizar lo que debe ser un motor económico comarcal” y reclama una actuación inmediata para reconducir la situación antes de que la temporada se resienta.

El malestar en el valle es evidente. Usuarios, empresarios, vecinos del Brañillín y concesionarios llevan semanas alertando de un inicio de campaña “frustrante”, marcado por fallos en remontes y sistemas de innivación que han obligado ya de salida a cerrar la estación durante varios días, incluso en pleno puente de la Constitución. Cierto es que el fuerte viento también ha contribuido a oscurecer el inicio de campaña. Mientras la vecina Fuentes de Invierno logró abrir con relativa normalidad, en Pajares “casi nada ha funcionado como debería”, lamentan los afectados.

La zona alta de Pajares, el viernes, con algunos esquiadores. / LNE

“El primer paso, reconocer que existe un problema”

Ante este escenario, Álvarez urge al Gobierno autonómico a “asumir que hay un problema real y, desde ese punto de partida, gestionar las soluciones aunando el apoyo de todo el mundo”. La alcaldesa sostiene que la estación, lejos de ser un equipamiento marginal, constituye un elemento estratégico para Lena y para toda la Montaña Central: “Asturias no puede permitirse el lujo de no rentabilizar el potencial de Pajares, ya no solo como referente invernal, sino como espacio turístico de todo el año”.

La regidora recalca que la situación vivida en los primeros compases de la campaña —apenas cinco días de apertura efectiva entre martes y sábado de la semana pasada— evidencia una falta de planificación que no puede repetirse. “No hablamos de imprevistos meteorológicos. Hablamos de averías conocidas, detectadas desde hace meses, que no se han resuelto”, subraya.

Un arranque lastrado por averías en cadena

Las quejas de usuarios y hosteleros se apoyan en hechos constatables. El telesilla Brañillín ha presentado fallos desde el primer día, llegando incluso a dejar a varios esquiadores detenidos en altura durante media hora. Desde entonces permanece fuera de servicio. A ello se suma que la telecabina, uno de los elementos clave de la estación, también ha dado problemas, aunque menores, dificultando el acceso a la zona alta, donde sí había nieve suficiente para mantener la actividad.

La situación se agrava con el sistema de innivación, inutilizado por la avería de una bomba cuyo arreglo ronda los 45.000 euros. Según la Mesa de la Nieve, más de la mitad de los 78 cañones de nieve llevan tiempo sin operar por pequeñas averías que no se han reparado, y la balsa que abastece al sistema también requiere intervenciones. “Con los cañones operativos, la zona alta estaría abierta sin problema”, insisten comerciantes y profesionales del valle.

El resultado ha sido una cadena de problemas que ha generado un creciente desánimo en el sector. Los empresarios denuncian un impacto directo en la economía local en una época que, tradicionalmente, marca el inicio de la temporada alta para alojamientos, bares y comercios del entorno.

Críticas a la gestión autonómica

Entre los colectivos consultados, la percepción mayoritaria es que los problemas son “perfectamente evitables” y responden a una falta de preparación previa. “No se ha movido una piedra desde que terminó la temporada pasada”, lamentan. Varios portavoces también subrayan que el Principado “no está aprovechando la experiencia del director de la estación y su equipo”, a quienes consideran capacitados para resolver las incidencias si contaran con la autonomía y los recursos necesarios.

Gema Álvarez coincide en esta línea: “Pajares necesita una estrategia de mantenimiento estable, no intervenciones apresuradas. La estación no puede seguir funcionando a base de parches”.

Llamada a defender el futuro del valle

Pese al panorama actual, los expertos consultados apuntan a que la situación podría mejorar a corto plazo. Se esperan nevadas significativas a partir del viernes y todo indica que la estación podría retomar su actividad la próxima semana. Incluso se baraja que la campaña, en términos de nieve, pueda ser mejor que las últimas, gracias a la ausencia de episodios de inversión térmica, que suelen perjudicar la acumulación de nieve en cotas altas.

La alcaldesa insiste, no obstante, en que la meteorología no puede ser la única esperanza del valle: “Pajares necesita gestión, mantenimiento y visión de futuro. La estación debe ser una oportunidad, no un problema crónico”. Álvarez reclama al Principado un compromiso firme: inversiones, planificación y una hoja de ruta clara que permita que Valgrande-Pajares vuelva a ser el motor económico que Lena y su entorno necesitan.