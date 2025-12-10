Una aldea de 90 habitantes con casi un grafiti en cada casa: así es el original y desconocido pueblo con vistas a un precioso valle asturiano
El artista Bastián Riak, con murales por toda España, despliega todo su talento en esta localidad, dando protagonismo a los animales y a la naturaleza
Es una de esas muchas aldeas desconocidas de Asturias que sorprende a quien la visita. Canzana, en Laviana, es el pueblo de los grafitis. Casi en cada esquina hay un mural hiperrealista dedicado a la naturaleza. Un caballo en un establo, un zorro entrando en un gallinero, un búho, un trasgu... Todas las obras las firma el artista sierense Bastián Riak (en realidad, Bastián Prendes), que es vecino de Laviana y ha hecho grafitis por toda la región y también fuera de ella.
Canzana, famosa por el cabrito que preparan en un hotel, es una aldea de tan solo 90 habitantes que está ubicada en un balcón con vistas al Valle del Nalón. El paisaje desde allí es realmente impresionante. Pero lo que más sorprende al visitante de esta diminuta localidad es su arte. Bastián Riak ha transformado paredes, puertas y muros en enormes grafitis en los que los animales y los personajes de la mitología asturiana tienen protagonismo y casi cobran vida. Es el caso de un trasgu en bicicleta o un busgosu (una criatura que es mitad hombre y mitad cabra) caminando por un bosque.
El último mural, el de Nolo y Demetria
Una de las últimas obras que llenan Canzana de color y alegría es la de Nolo y Demetria, los protagonistas de la novela de Palacio Valdés "La aldea perdida". Estos personajes tienen desde hace unos años sus propias estatuas en Pola de Laviana, en la plaza del Ayuntamiento, desde donde se ve la efigie de Peña Mea. Desde este año también están en Canzana, pero esta vez, inmortalizados en un mural, también mirando a la totémica montaña lavianesa.
Otras obras
Algunos de los grafitis más famosos de Bastián Riak en Asturias están en su localidad natal, Pola de Siero. Es el caso del niño de Pinturas Caparina, en la calle Ramón y Cajal, el que decora la fachada de la Asociación Nora, en la calle Falo Moro, cerca del local de Mago Nacho, en la calle Danza Prima y en cuyo exterior también luce uno de sus grafitis. Tiene muchos más: la entrada del pub poleso La Antojana, la fachada de Bitke Cycling o la de Carol Corujo Estilista, ambos en El Berrón, y otros en negocios en Noreña, Sariego y en la comarca. También destacan sus creaciones en Corvera, Avilés u Oviedo, donde ha pintado el gran camaleón que decora el IES Doctor Fleming.
Un estilo propio
Hay una temática recurrente en muchas de sus obras, que en total suman 400. "Al vivir en el monte muy en contacto con la naturaleza, salen imágenes que la ponen en valor, con mucha vegetación y animales, representando el pueblo, la esencia de las personas y lo ancestral. Todo con una técnica bastante detallista y elaborada que reúne sprays, pinceles, brochas rodillos esponjas y un proceso mucho más completo", explicó el artista a LA NUEVA ESPAÑA. Otra característica propia es que los protagonistas de las obras miran siempre de frente, buscando la mirada del espectador.
