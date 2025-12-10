Fallece Toni Alarcón, apreciado sindicalista de CC OO en el Nalón

Dolor en el valle del Nalón por el fallecimiento de Antonio Alarcón, "Toni", a los 74 años de edad. "Toni" Alarcón, de El Entrego, era una persona muy apreciada en la comarca por su actividad sindical, en la que llegó a ser "número dos" de Comisiones Obreras (CCOO) del Nalón. Alarcón era una persona muy cercana, amable, que ayudaba en todo lo que podía. La capilla ardiente se encuentra en el tanatorio de Langreo, sala 14.

Casado, con dos hijas y dos nietos, Alarcón también era militante de IU y del Partido Comunista. Desde IU de San Martín del Rey Aurelio subrayaban que "hoy estamos de luto" por "un militante de los que sostienen la lucha día a día, sin ruido, sin protagonismos, con una entrega total".

Especialmente afectado se mostraba José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias. Alarcón fue su "número dos" en el valle del Nalón, "siempre en primera línea de la solidaridad, en primera línea de encarnar los valores de las Comisiones Obreras. Ese era el compañero Antonio Alarcón, minero de El Entrego, que nos deja hoy, en un día triste para el sindicato".

Primero, relataba Zapico, "ocupó puestos de responsabilidad en la federación de pensionistas y después pasó a ser secretario de Organización de CCOO del Nalón, cuando fui secretario general de la Unión Comarcal. Su trayectoria vital y laboral es la de un compromiso, la de la causa de los trabajadores y trabajadoras. En la organización y en la acción y siempre pegado al tajo".

Un accidente minero en el pozo Samuño, en el que quedó atrapado, lo obligó a jubilarse prematuramente. Su actividad sindical y social no decayó por este problema, más bien se intensificó.