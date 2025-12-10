Langreo inaugura el día 19 sus mercadillos navideños en Sama y La Felguera

El Ayuntamiento de Langreo, en colaboración con la Asociación de Comerciantes e Industriales de La Felguera (Acoivan) pone en marcha el mercadillo navideño de La Felguera al que se suma, este año, el mercadillo de Sama. Ambos permanecerán abiertos desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

El mercadillo de La Felguera se ubicará en el Parque Dolores Fernández Duro, mientras que el de Sama podrá visitarse en la calle Dorado. Durante estos días los mercadillos ofrecerán un ambiente festivo, puestos artesanales, actividades infantiles y elementos decorativos propios de la temporada. Como novedad, este año se incorporará un photocall en cada uno de los mercados que contará, durante el mes de diciembre – a excepción del día 21- con un cañón de nieve y chocolate y dulce como obsequio para los más pequeños. Los horarios previstos para disfrutar de esta actividad serán de 18.00 a 20.00 horas, siempre y cuando no se agoten las existencias antes. Además, desde el consistorio de Langreo se invita a los vecinos y visitantes a subir estas imágenes a las redes sociales utilizando el hashtag #Navidadenlangreo.

El concejal de Servicios Operativos, Pablo Álvarez, destacó la inversión realizada por el Ayuntamiento “en iluminación y decoración navideña que asciende a más de 60.000 euros a los que se suma el gasto derivado de los enganches eléctricos correspondientes a la iluminación contratada por las diferentes asociaciones de vecinos y comerciantes del concejo”.

Inauguración y actividades en La Felguera

El mercadillo navideño de La Felguera abrirá el 19 de diciembre a las 18.00 horas con una actuación de gaita y tambor, que marcará el inicio de una programación continúa diseñada para dinamizar el recinto durante toda la Navidad. La oferta de actividades incluirá actuaciones musicales, visitas especiales y propuestas dirigidas al público familiar.

El 20 de diciembre, a las 13.00 horas, tendrá lugar la actuación del grupo "La Bandina", que aportará un toque musical tradicional a la mañana del sábado. El 23 de diciembre, entre las 18.00 y las 20.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la esperada visita de Papá Noel.

El 26 de diciembre, DJ Nadal animará la tarde desde las 18.00 hasta las 20.00 horas. El 30 de diciembre se celebrará una prenochevieja familiar, también de 18.00 a 20.00 horas, amenizada por Animación Pablo, una actividad pensada para que niños y adultos puedan disfrutar juntos de la recta final del año. Con el nuevo año en marcha, el 2 de enero, el mercadillo acogerá una nueva actuación de Pablo Animación, nuevamente en horario de 18.00 a 20.00 horas. El 3 de enero a las 13.00 horas tendrá lugar la actuación de NortFantasy, seguida por una nueva sesión musical a cargo de DJ Nadal, que cerrará la jornada entre las 18.00 y las 20.00 horas. Además, los visitantes podrán inscribirse en los talleres de manualidades y artesanía, que se desarrollarán a lo largo de la duración del mercadillo.

Acoivan

“Desde que comenzamos con este mercadillo, la demanda de puestos no ha hecho más que crecer. Cada edición vemos un interés mayor por parte de artesanos y comerciantes, y confiamos en que esta tendencia continúe para poder seguir ampliando la oferta y haciendo del mercadillo un punto de encuentro aún más atractivo para vecinos y visitantes”, señaló Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan.