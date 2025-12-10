El Colegio Público de Rioturbio, uno de los centros rurales más innovadores de Asturias, ha dado la bienvenida a la Navidad con una propuesta cargada de ilusión. Por tercer año consecutivo, el AMPA del colegio ha decorado de manera altruista una parte del patio escolar con motivos navideños, creando un espacio que recibe cada mañana al alumnado, a las familias y al profesorado en un ambiente festivo y especial.

Este año, la actividad llegó acompañada de una sorpresa que desató la emoción entre los niños y niñas. Papá Noel visitó el colegio bajo una nevada real, lo que convirtió el momento en una escena casi de cuento. El personaje navideño saludó al alumnado a primera hora, posó para fotos y repartió sonrisas en una jornada que quedará grabada en la memoria de toda la comunidad educativa.

Y la magia continuará. El jueves 18, Papá Noel regresará a Rioturbio para mantener una charla con los escolares, recoger sus cartas y entregarles un pequeño revoltijo como anticipo de las fiestas.

Navidad mágica en Rioturbio: el pequeño colegio mierense recibe por adelantado a Papá Noel bajo la nieve, / Foto cedida a LNE

Premio a la innovación

La iniciativa se suma al impulso educativo que el colegio vive este curso. El centro se ha situado en el mapa de la innovación educativa europea gracias a su destacada participación en el proyecto Erasmus+ EU FOR ALL, con el que ha sido reconocido como el segundo mejor valorado de España en la convocatoria 2024–2025. Una muestra de que, desde este pequeño núcleo rural de Mieres, la educación combina tecnología, creatividad y comunidad, también en Navidad.