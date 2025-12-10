El Principado pide "disculpas" por las averías en Valgrande-Pajares e insiste en su "compromiso firme" con el futuro de la estación de esquí lenense

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha pedido este miércoles “disculpas” a los usuarios de la estación de esquí de Valgrande Pajares por las averías que en los últimos días han mermado el funcionamiento del complejo, con el telesilla Brañillín cerrado, la telesilla con retrasos y el sistema de nieve artificial averiado.

Gutiérrez compareció en la Junta General del Principado para explicar los presupuestos de su consejería de cara al próximo año y aseguró que Valgrande-Pajares se lleva el 21 por ciento de todo el presupuesto de Deportes del Gobierno regional. Su departamento tiene consignados para el año próximo en la estación lenense un total de 5,2 millones de los que 1,4 millones corresponden a inversiones de la segunda fase de las obras del plan director de Valgrande-Pajares y el resto al mantenimiento y gasto corriente. La segunda fase, en total, tendría un presupuesto de 7 millones de euros. Los colectivos de la Mesa de la Nieve (empresarios, usuarios, clubes, vecinos) piden que se agilicen estas inversiones.

David Orihuela

Compromiso firme

La consejera reiteró en varias ocasiones el “compromiso firme” del Gobierno del Principado “por potenciar Valgrande-Pajares”. Reconoció que las críticas recibidas en los últimos días “son absolutamente comprensibles” porque “la primera fase de las obras (la telecabina inaugurada en 2023) generó muchas expectativas de mejoras en la estación”. Gutiérrez aseguró que “diariamente” se están haciendo trabajos de mantenimiento y que el complejo deportivo "tiene recursos humanos y económicos para hacer frente a unas incidencias inevitables en unos medios mecánicos (los remontes) que pueden sufrir averías”.

La responsable máxima de Deportes del Principado insistió “en el compromiso de la administración y de los trabajadores de la estación” y explicó que se trata de un equipamiento público que está gestionado por la administración y que por tanto “está sujeto a la normativa pública en cuanto a la provisión de recursos humanos y de contratación de obras y servicios”. Gutiérrez quiso “llamar a la tranquilidad” y destacó que “Valgrande-Pajares es el equipamiento dependiente de la Consejería que más inversión ha recibido en los últimos seis años para su actualización y potenciación”.

Fuentes de Invierno

En cuanto a la otra estación de esquí dependiente del Principado, la de Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller, cifró en 2,3 millones de euros el presupuesto para el próximo año. Será dinero para asegurar su normal funcionamiento. Apuntó que “para el año que viene está prevista la electrificación, que permitirá eliminar los generadores de gasoil que llevan allí 18 años”. Explicó que “tan solo quedan unos flecos administrativos que no dependen del Principado”. Además, señaló, en lo que sí depende de su Gobierno, que está en marcha la modificación de la declaración de impacto ambiental “imprescindible para acometer inversiones como los servicios en la zona media, la ampliación del edificio de la base de la estación o plantear el sistema de innivación artificial”. Todo ello para “avanzar en la tan deseada unión con la estación leonesa de San Isidro”.