De la Rosa, dieseñador gráfico: "La Inteligencia Artificial te quita horas, pero no te hace el trabajo"

Saúl de la Rosa, diseñador gráfico de Mieres, encargado de la imagen de La Vuelta ciclista a España, entre otros trabajos, fue el responsable de inaugurar este miércoles el nuevo espacio LaC6 de Sodeco Nalón (polígono de La Central, El Entrego). Lo hizo con la masterclass “Diseña tu identidad”, en la que ofreció a un grupo de empresarios y emprendedores las claves para crear una imagen de marca y digital.

Lo primero que hay que hacer, resaltó, es “pensar, no lanzarse a publicar cosas en redes”. El experto considera que “hay que ser profesional, detallista, estar atento a las tendencias (sin copiarlas) y trabajar muy bien la marca”. Como primeros pasos se debe “utilizar siempre los mismos colores, no vale hacer algo hoy blanco y mañana negro, no utilizar más de dos tipografías y mantener la coherencia visual”. Eso ofrecerá credibilidad y confianza.

De la Rosa es diseñador y su trabajo consiste precisamente en eso, en crear la imagen de marca de una empresa pero también es consciente de que no todos los negocios pueden hacer frente al gasto de contratar a un profesional, por eso la charla se centró en mostrar herramientas, de fotografía, texto, o vídeo, para poder trabajar dese cero y con cierta profesionalidad. Está convencido de que una marca debe cuidar su imagen “y mucho más desde el Covid” porque “con el confinamiento y el consumo de redes sociales nos dimos cuenta de que hay que estar ahí”. “Yo no digo que vuelques tu negocio y todo tu esfuerzo en las redes, pero hay que estar”. Y para estar, además de la coherencia visual, es también esencial “tener una coherencia en el tono, establecer una conexión con la audiencia”.

Inteligencia Artificial

Entre esas herramientas que pueden facilitar la creación de una imagen de marca está la Inteligencia Artificial (IA), “una herramienta de automatización de procesos, fundamental para optimizar la gestión de contenidos y marketing”. Eso sí, hay que tener claro que “la IA te quita horas de trabajo, lo que antes tardabas en hacer cuatro horas ahora lo haces en una”, pero “no te hace el trabajo", insistió. “No puedo crear la imagen de mi empresa con Inteligencia Artificial y lanzarla a las redes sociales porque ahí es donde vienen los errores, los fallos”.

Para De la Rosa, la IA debe ser una herramienta, y su uso indebido y superficial es lo que genera errores. El diseñador concluyó invitando a los presentes a perder el miedo a las herramientas digitales: “Esto es igual que andar en bici. Cuantas más veces lo hagas…”, asegurando que la práctica constante es el camino para dominar la promoción digital.

Espacio para la innovación

El diseñador, que lleva años asentado en el centro de empresas Sodeco Caudal, cambió este miércoles de cuenca, para iniciar la andadura de un nuevo espacio de creatividad, innovación y networking en la sede de Sodeco Nalón, en el polígono de La Central, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio).