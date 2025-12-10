La salud mental, a la orden del día: Afesa aumenta sus socios en un 25 por ciento en el Caudal

Ricky Rubio, Simon Biles, Ángel Martín o Andrés Iniesta. Si algo tienen en común todos ellos, además de ser personajes públicos, es que han reconocido públicamente haber atravesado por problemas de salud mental. Ansiedad o depresión pueden ser los trastornos más comunes, pero patologías como la esquizofrenia o la psicopatía también entran dentro de la rama de la salud mental. Desde Mieres, la delegación del Caudal de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias trata de echar una mano a todas aquellas personas afectadas por estas dolencias. Y en el último año, que la salud mental es un problema cada vez más palpable se refleja en el crecimiento en el número de socios de la entidad: un 25 por ciento.

La trabajadora social de la delegación, Vanesa Díaz, explica que "la realidad es que en el año 2025 hemos crecido de una forma notable en número de socios". Señala que de los en torno a 60 abonados que había (no todos los usuarios de las actividades y talleres lo son), se ha pasado a unos 75. Esto no solo se explica con la actividad que se ofrece desde la delegación, que van desde musicoterapia, cocina o manualidades hasta talleres de familias.

Psicología

Y es que el servicio de psicología de la asociación en Mieres es una de las grandes demandas por parte de los usuarios. "El hecho de tener que esperar por una cita que te dan cada tres o cuatro meses en la Seguridad Social supone un gran problema para la gente que lo necesitamos con más urgencia y que, en muchos casos, no podemos permitirnos una consulta privada", señalan los usuarios de Afesa.

Paralelamente, la asociación mantiene convenios con ayuntamientos para la realización de diversos programas, como ocurre en Aller, donde actualmente están desarrollando actividades para mayores en Caborana. También en Lena, además de en Mieres, se realizan eventos con el fin de dar a conocer el colectivo y, especialmente, de dejar un mensaje muy importante: "que el que tiene una enfermedad mental, sea del tipo que sea, que sepa que no está solo, y que aquí estamos para ayudar".

Solidaridad

Y como en muchas ocasiones en la vida, en la que recibes lo que siembras, Afesa también se nutre de la solidaridad que otros colectivos tienen con ellos. Durante años fue el grupo de teatro del centro de mayores de Moreda quienes hacían una función anual en beneficio de la delegación. Y precisamente este jueves, será el Grupo "Recitadores", que pertenece al Centro Social de Personas Mayores de Mieres el que se suba a las tablas para recaudar fondos en beneficio de Afesa-Caudal con la obra "¿Al cielo… o al infierno?".

La sesión será a las 19.00 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura de Mieres. Las entradas, que se podrán comprar en taquilla, tienen un precio simbólico de 5 euros, y la recaudación irá a parar íntegramente a la asociación pro salud mental. Desde la directiva de Afesa Caudal se han mostrado "tremendamente agradecidos" por la colaboración desinteresada del centro de mayores de Mieres. "Para nosotros es muy importante el trabajo colaborativo y en red, y una vez más se demuestra que en Mieres y en las cuencas mineras, la solidaridad es una de sus principales fortalezas", apuntaron desde la directiva.