De un viaje de dos horas a una noche en blanco: Juicio contra Vueling por el caso de los jubilados de Mieres que quedaron "tirados" en Alicante

El Juzgado de Primera Instancia de Mieres acoge este jueves, 11 de diciembre, un juicio que ha despertado notable expectación en el concejo. Se trata del procedimiento iniciado por 51 jubilados mierenses contra la aerolínea Vueling, a la que acusan de haberlos dejado “tirados” en el aeropuerto de Alicante durante un viaje del Imserso. Los demandantes forman parte del grupo de 66 socios del centro de mayores de Mieres que vivieron una odisea de casi 18 horas para regresar a Asturias tras la modificación del vuelo de vuelta sin comunicación previa.

Cambio de horario sin aviso

Los hechos se remontan al 1 de noviembre de 2023, cuando el grupo debía embarcar en un vuelo programado a las 10:50 horas con destino a Asturias. Según la demanda, la compañía adelantó la salida a las 7:00 de la mañana, añadiendo además una escala en Barcelona. El cambio, sostienen los jubilados, no fue comunicado ni a la agencia de viajes ni a los pasajeros, lo que impidió que el grupo llegara a tiempo a la puerta de embarque.

Los viajeros llegaron al aeropuerto con la antelación necesaria. Su sorpresa fue mayúscula cuando el personal de Vueling les informó de que su avión ya había despegado varias horas antes. La aerolínea, aseguran, no ofreció alternativa inmediata, lo que provocó momentos de tensión y desconcierto.

Una sensación de abandono

A partir de ese momento, los afectados describen una situación de absoluta desprotección. “Nos dijeron que habían avisado, pero a nosotros no nos constaba ningún comunicado”, explican los afectados. La agencia de viajes tampoco asumió responsabilidad alguna en las primeras horas, dejando a casi setenta personas, la mayoría de edad avanzada, en una situación incierta.

Mientras presentaban individualmente sus reclamaciones ante Vueling, el grupo comenzó a buscar una solución conjunta. La primera propuesta de la agencia fue el retorno en autobús, aunque sin plazas suficientes: 16 personas debían volver en tren. La opción fue rechazada: “O volvíamos todos juntos, o no volvíamos”, indican desde el centro de mayores.

Una odisea por carretera

Finalmente, y tras un ultimátum, la agencia accedió a contratar dos autobuses. Pero la logística volvió a complicarse. La empresa de transporte tuvo dificultades para encontrar conductores con horas disponibles para cubrir el largo trayecto, lo que obligó a plantear una solución inusual: los autocares partieron de Alicante solo hasta Cuenca, donde otros dos vehículos procedentes de Asturias tomaron el relevo.

El grupo salió del aeropuerto alicantino pasadas las 16:30 horas y llegó a Mieres a las cinco de la madrugada del jueves, después de un viaje de más de 18 horas. Muy lejos de su intención inicial: “La idea era estar tomando una sidra a la una de la tarde”, remarca el grupo.

Indemnizaciones por 13.402 euros

La falta de respuesta a la reclamación extrajudicial ha llevado a los jubilados a los tribunales. La demanda exige a Vueling el pago de 250 euros por pasajero, en virtud del Reglamento europeo 261/2004, además del reembolso de 652,65 euros en comida y bebida. En total, reclaman 13.402,65 euros.

La defensa de los afectados está dirigida por los abogados Sergio Pérez y el mierense Víctor Ferreira, del despacho Pérez Luengo Abogados. El juicio determinará si la aerolínea debe asumir las responsabilidades derivadas de lo que los demandantes consideran una negligente gestión del cambio de vuelo.

La experiencia no frena su deseo de viajar

Pese al mal trago, desde el centro de mayores aseguran que la experiencia no les resta ganas de seguir organizando excursiones: “Para nada nos quita las ganas de seguir viajando juntos”, afirman. La entidad organiza cada año múltiples actividades y cruceros, siempre con alta participación, y confían en que este incidente sea una excepción en sus recorridos.