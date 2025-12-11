Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barbón: "La Universidad pública es el mejor antídoto contra los negacionistas que no tienen vergüenza y faltan al respeto"

El Presidente celebra como "un acto de justicia para el valle del Nalón" que la Casa de la Buelga acoja las nuevas cátedras universitarias de la sidra y cultura minera

Ignacio Villaverde, Adrián Barbón, Roberto García y Luis Benito García, en el centro de la imagen, brindan con sidra en la Casa de la Buelga

Ignacio Villaverde, Adrián Barbón, Roberto García y Luis Benito García, en el centro de la imagen, brindan con sidra en la Casa de la Buelga / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

Ciaño (Langreo)

El presidente del Principado, Adrián Barbón hizo este jueves una férrea defensa de la universidad pública como “el mejor antídoto contra los negacionistas que no tienen vergüenza y faltan al respeto”. Lo hizo en la reinaugurada Casa de la Buelga, en Ciaño, sede de las cátedras de la Sidra y de la Cultura Minera y que acogerá también cursos del programa de universidad para mayores (Pumuo). El presidente del Principado celebró que Langreo, en la Cuenca del Nalón, acoja dos cátedras “tan vinculadas a la identidad de Asturias”. “Es un acto de justicia para el valle del Nalón”, afirmó. Barbón recordó su pasado minero para augurar que “dentro de unos años el legado de la minería va a ser más apreciado que ahora”. Por eso pidió que, al igual que ocurrió con la sidra, esa cultura minera sea declarada Bien de Interés Cultural. “Las cátedras no son un ejercicio de nostalgia”, destacó, para subrayar que “la cultura minera pasa porque en vez de ver ruinas veamos patrimonio”.

Barbón saluda al alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, junto a Ignacio Villaverde, ante la remozada Casa de la Buelga

Barbón saluda al alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, junto a Ignacio Villaverde, ante la remozada Casa de la Buelga / D. O.

Universidad de Oviedo

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, reconoció que “este es el espacio (la Casa de la Buelga), en el que tenían que estar las cátedras”. Lo entiende así por la vinculación de las culturas de la mina y de la sidra con las Cuencas. Además, eso permite a la universidad “salir de nuestra zona de confort, de nuestros campus, para exponernos a la sociedad” dentro de ese objetivo de que la Universidad de Oviedo “sea vista como la Universidad de Asturias”. La Casa de la Buelga fue la primera “antena” de la Universidad de Oviedo fuera de la capital del Principado y por eso el rector insistió este jueves en la necesidad que había de retomar la actividad en Ciaño. Villaverde se mostró “muy ilusionado” con que la Buelga sea también sede de la universidad de mayores, “aquella idea que hace 25 años parecía una chifladura y que ahora tiene casi 1.000 alumnos”.

La Casa de la Buelga fue durante años sede de Extensión Universitaria pero la institución académica se había desvinculado y ahora regresa con sus dos cátedras y las enseñanzas para mayores. Lo hace con la unión de fuerzas del Principado, a través de las consejerías de Cultura y Medio Rural y Política Agraria, la propia Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Langreo.

Una Cuenca ávida de cultura

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, aseguró que la cuenca del Nalón “está ávida de Cultura”, por eso aplaudió “recuperar la extensión universitaria y tener en la Buelga las dos cátedras y el programa universitario para mayores”.

El Consistorio langreano ha sido el responsable de la rehabilitación del edificio, una obra que ha consistido principalmente en un lavado de cara y el arreglo de la techumbre. Además, se ha recuperado la capilla, que está desacralizada. En el interior se ha habilitado un despacho que compartirán las dos cátedras. En principio cada una de ellas iba a tener una estancia pero fueron los responsables de las dos cátedras, Luis Benito García (Sidra) y Jorge Muñiz (Cultura Minera) los que quisieron compartir espacio.

Noticias relacionadas y más

La nueva vida de la Casa de la Buelga se celebró con un brindis de sidra asturiana brut nature.

