El Carmen, en Langreo, marca las horas de la Navidad: así será su fiesta del sábado

El centro social de El Carmen, en Langreo, marca las horas de esta Navidad. Este sábado, 13 de diciembre, a las 13.00 horas se inaugurará una exposición de relojes que permanecerá abierta las próximas semanas. El acto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, será presentado por la escritora Solinca Turbón y contará con la participación del Taller de Voces del centro de personas mayores de Sama, que ofrecerá un recital.

Además de la exposición, se han programado talleres de relojería que se celebrarán hasta el 31 de diciembre. Para finalizar el acto, los asistentes disfrutarán de un vino español.