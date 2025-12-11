El Carmen, en Langreo, marca las horas de la Navidad: así será su fiesta del sábado
El centro social de la localidad acoge una exposición de relojes y acogerá un concierto
El centro social de El Carmen, en Langreo, marca las horas de esta Navidad. Este sábado, 13 de diciembre, a las 13.00 horas se inaugurará una exposición de relojes que permanecerá abierta las próximas semanas. El acto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, será presentado por la escritora Solinca Turbón y contará con la participación del Taller de Voces del centro de personas mayores de Sama, que ofrecerá un recital.
Además de la exposición, se han programado talleres de relojería que se celebrarán hasta el 31 de diciembre. Para finalizar el acto, los asistentes disfrutarán de un vino español.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- La acogedora pastelería asturiana que recomienda para esta Navidad una importante guía gastronómica: 'La guardia secreta de la trata turonesa
- El plan más mágico para Nochevieja está en Asturias: cena y fiesta en un refugio de montaña situado a 1.524 metros de altitud y ruta de raquetas de nieve
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Luz verde a la central hidroeléctrica que generará energía equivalente el consumo de 2.000 hogares: EDP destina ocho millones a su planta en la presa de Rioseco
- Isac Pardo, nuevo capitán de la Guardia Civil de Mieres: 'Las víctimas de violencia de genero ya denuncian sin recelo; la confianza en la Guardia Civil ha aumentado