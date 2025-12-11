La Escuela de Idiomas de Langreo estrena nueva imagen con murales elaborados por alumnos del IES Cuenca del Nalón

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Langreo (calle David Vázquez, 4) estrenará nueva imagen esta próxima semana. Lo hará con la inauguración de una serie de murales, que aúnan "cultura y educación", fruto de la colaboración con el profesorado y alumnado del IES Cuenca del Nalón de La Felguera.

La EOI de Langreo celebrará el próximo jueves 18 de diciembre, desde las 17.00 horas, "un acto muy especial", que aprovecha "la tradicional fiesta de Navidad del centro" para hacer "la inauguración oficial de dos murales en lona, que presidirán a partir de ahora la fachada principal del centro".

Colaboración

El proyecto surgió de la colaboración de la Escuela con el IES Cuenca del Nalón. El proceso de diseño y ejecución de los murales, señalaron desde la EOI, "ha sido liderado por las profesoras del Departamento de Artes del instituto, con la participación del propio alumnado". Además, "todos los bocetos y propuestas elaboradas durante el proceso se expondrán en la verja de la EOI para que puedan ser vistos y disfrutados".

Murales en la zona exterior. / EOI Langreo

Acto

En el acto estarán docentes y alumnado participante en el proyecto, quienes "explicarán el proceso creativo y las técnicas empleadas". Tras la presentación, se dará paso a la fiesta de Navidad de la Escuela de Idiomas.

Con esta iniciativa, "el centro busca no solo embellecer su fachada, sino contribuir activamente al patrimonio urbano del concejo. Con este mural, la EOI de Langreo aspira a formar parte del circuito cultural de La Felguera, sumándose a la ruta de murales del municipio". De hecho, la visita guiada anual que organiza la EOI estará dedicada este año a "Los murales de La Felguera", incorporando estas nuevas piezas "como punto de partida y de referencia".