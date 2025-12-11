La Escuela de Idiomas de Langreo estrena nueva imagen con murales elaborados por alumnos del IES Cuenca del Nalón
El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 18 de diciembre
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Langreo (calle David Vázquez, 4) estrenará nueva imagen esta próxima semana. Lo hará con la inauguración de una serie de murales, que aúnan "cultura y educación", fruto de la colaboración con el profesorado y alumnado del IES Cuenca del Nalón de La Felguera.
La EOI de Langreo celebrará el próximo jueves 18 de diciembre, desde las 17.00 horas, "un acto muy especial", que aprovecha "la tradicional fiesta de Navidad del centro" para hacer "la inauguración oficial de dos murales en lona, que presidirán a partir de ahora la fachada principal del centro".
Colaboración
El proyecto surgió de la colaboración de la Escuela con el IES Cuenca del Nalón. El proceso de diseño y ejecución de los murales, señalaron desde la EOI, "ha sido liderado por las profesoras del Departamento de Artes del instituto, con la participación del propio alumnado". Además, "todos los bocetos y propuestas elaboradas durante el proceso se expondrán en la verja de la EOI para que puedan ser vistos y disfrutados".
Acto
En el acto estarán docentes y alumnado participante en el proyecto, quienes "explicarán el proceso creativo y las técnicas empleadas". Tras la presentación, se dará paso a la fiesta de Navidad de la Escuela de Idiomas.
Con esta iniciativa, "el centro busca no solo embellecer su fachada, sino contribuir activamente al patrimonio urbano del concejo. Con este mural, la EOI de Langreo aspira a formar parte del circuito cultural de La Felguera, sumándose a la ruta de murales del municipio". De hecho, la visita guiada anual que organiza la EOI estará dedicada este año a "Los murales de La Felguera", incorporando estas nuevas piezas "como punto de partida y de referencia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- La acogedora pastelería asturiana que recomienda para esta Navidad una importante guía gastronómica: 'La guardia secreta de la trata turonesa
- El plan más mágico para Nochevieja está en Asturias: cena y fiesta en un refugio de montaña situado a 1.524 metros de altitud y ruta de raquetas de nieve
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Luz verde a la central hidroeléctrica que generará energía equivalente el consumo de 2.000 hogares: EDP destina ocho millones a su planta en la presa de Rioseco
- Isac Pardo, nuevo capitán de la Guardia Civil de Mieres: 'Las víctimas de violencia de genero ya denuncian sin recelo; la confianza en la Guardia Civil ha aumentado