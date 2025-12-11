Gaspar García Laviana, "Comandante del compromiso", ya es Hijo Adoptivo de Langreo

Un 11 de noviembre de 1978, Gaspar García Laviana era asesinado en Cárdenas, Nicaragua. 48 años después el Ayuntamiento de Langreo celebró este jueves el acto de nombramiento del sacerdote guerrillero como Hijo Adoptivo del concejo. García Laviana nació en San Martín del Rey Aurelio, concejo que el año pasado lo nombró Hijo Predilecto, pero pasó su infancia y juventud en Tuilla.

El teniente de Alcalde de Langreo, José Antonio Cases, recordó durante el acto cómo había escuchado en la radio la noticia de la muerte del misionero que se había unido al Frente Sandinista en la guerra de guerrillas contra Somoza. “Esa muerte fue uno de los hechos que conformó mi conciencia política”, reconoció Cases en referencia a un hombre que “nunca tuvo una actitud pasiva ante la pobreza”. El teniente de alcalde fue el encargado de leer el acuerdo plenario del nombramiento de Gaspar García Laviana como Hijo Adoptivo de Langreo, un acuerdo que obtuvo el respaldo de todos los concejales de la corporación menos los dos de Vox.

El director general de Juventud del Principado y Secretario general del Partido Comunista en Asturias, Francisco de Asís, abogó en el acto por “proteger la memoria para proteger el futuro” y calificó a García Laviana de “ejemplo de asturiano, de clase trabajadora y de internacionalista”, “un hombre que luchó permanentemente por un futuro mejor para los de abajo”.

El "Comandante compromiso"

Desde el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Alba Nogueira, habló del “Comandante del compromiso” y aseguró que “hay muertos que nunca mueren”. El Movimiento por la Paz fue una de las asociaciones que reclamó el reconocimiento al que fuera vecino de Tuilla y Nogueira fue más allá al solicitar que la Universidad de Oviedo promueva investigaciones y tesis doctorales sobre el sacerdote guerrillero.

Los valores de la familia minera

En Tuilla también celebraron el nombramiento de su vecino “hijo de minero que creció con los valores del trabajo y la resistencia”, como señaló la alcaldesa de barrio de la localidad, Beatriz Sierra, que explicó que “Gaspar entendió que no valía con rezar por los pobres, había que luchar a su lado”.

La asociación “Memoria de Gaspar”, que impulsó la candidatura a Hijo Adoptivo, lo hizo porque considera que “encarna la virtud de la coherencia radical”, en palabras de José María Álvarez, «Pipo», que en su intervención afirmó que faltan dos grandes reconocimientos a Gaspar García Laviana, el del Principado de Asturias y el de la Iglesia.

Este sábado, Tuilla acogerá un acto en recuerdo de quien fuera uno de sus vecinos más queridos. «Llevamos su figura y su obra como estandarte», aseguró Beatriz Sierra. Allí sigue viviendo la familia de Gaspar que ahora ha visto como el concejo reconoce a uno de los más importantes luchadores por la libertad que ha dado Asturias.