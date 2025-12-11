Mieres ofrecerá antes de fin de año 37 pisos de alquiler asequible con la nueva Entidad Estatal de Vivienda

Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda que el Gobierno ha creado a partir de Sepes, publicará una convocatoria piloto con 171 viviendas de alquiler antes de Navidad, según han informado este jueves la propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una visita a Vigo.

Del total de viviendas: 67 estarán en Vigo, 67 en la zona afectada por la DANA de Valencia y las 37 restantes, en Mieres. En el caso de las viviendas de Vigo, el precio del alquiler será de 8,8 euros el metro cuadrado (las viviendas tienen distinto tamaño), un 35% por debajo del precio de mercado. Así, una vivienda de 80 metros, tendría una renta mensual de alquiler de unos 700 euros.

Esta primera convocatoria servirá "para evaluar el proceso de adjudicación, la demanda y el perfil de los solicitantes, con el objetivo de afinarlo al máximo" para cuando empiecen a entrar los grandes lotes de viviendas el año que viene, ha destacado Isabel Rodríguez. Además, como el portal a través del cual se podrán solicitar las viviendas aún está en desarrollo --previsiblemente empezará a funcionar en 2026 --, las bases de esta convocatoria piloto se publicarán directamente en la web de Casa 47.

De esta manera, en dicha web, los interesados podrán consultar la ficha completa de cada vivienda (características, fotos, precio y requisitos) y encontrarán un formulario de solicitud que podrán completar "online".

De Sepes a Casa 47

Este anuncio llega después de que el Gobierno aprobase este martes el Real Decreto que modifica el estatuto de la empresa estatal Sepes para transformar su nombre y adaptar su organización a la "nueva realidad de Casa 47".

La entidad pasará de tener como actividad principal la de urbanización y entrega de suelos y viviendas a las demás administraciones, a actuar como una gran "Entidad Estatal de Vivienda, en la cual no solo se urbanice y se construya, sino que además se gestione todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal".

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años: en una primera fase, con un contrato de 14 años de duración y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de una mayoría de las condiciones de acceso.

Crisis de la Vivienda

Isabel Rodríguez ha reivindicado la importancia de Casa 47 para "acabar con una crisis permanente de vivienda" a través de "garantizar el derecho" a la misma con un sistema público que lo proteja. Según la ministra, la idea es dar respuestas para "la mayoría de los españoles" y no solo atender "a las personas más vulnerables". "El problema de esta crisis es que atraviesa a una mayoría social y por tanto este tipo de viviendas serán accesibles para el 60% de españoles", ha subrayado, indicando que familias con rentas de hasta 60.000 euros podrán optar a estos alquileres "en condiciones de asequibilidad".

La ministra ha destacado que Casa 47 arrancará con un parque de unas 40.000 viviendas y la posibilidad de construir otras 50.000 procedentes del antiguo "banco malo", el Sareb. "Donde antes se rescataba a los bancos, ahora rescatamos a las familias", aseguró Rodríguez.

Más alquileres

De esta forma, este primer programa piloto en el que participará Mieres se une a las viviendas de alquiler asequible que se están construyendo ya en las Cuencas, en La Felguera (60 pisos) y en Pola de Laviana (48).