Mieres, visitas estelares por Navidad: descubre aquí la programación para los más pequeños

Mieres ya vive la Navidad. El pasado viernes, la ciudad se iluminaba en una gran fiesta con epicentro en la plaza del Ayuntamiento, y con la que se quería dar la bienvenida a estas fechas caracterizadas por la familiaridad y la tradición. Y para no perder ninguna de esas dos cosas, el municipio acogerá ilustres visitas y tradicionales eventos que ya se han consolidado en el calendario de cada año, y que especialmente los niños esperan con ansia.

La primera será la visita de L'Anguleru. Este tradicional personaje de la navidad asturiana llegará la plaza del Ayuntamiento de Mieres el próximo domingo día 21, entre las 18.00 y las 20.00 horas. Los niños mierenses podrán entregar sus cartas a L'Anguleru y procederá al encendido del fuego mágico de la navidad.

Dos días más tarde, el día 23 de diciembre, será Papá Noel acompañado de uno de sus elfos mágicos. En este caso, acudirán de 17.00 a 20.00 horas al céntrico Parque Jovellanos, donde atenderán a los más pequeños a pocas horas de que llegue a las casas para dejar sus regalos de Navidad.

Superado ya este primer envite navideño, llegará la hora de prepararse para recibir al año 2026. Y de nuevo los más pequeños serán protagonistas, en este caso, el 28 de diciembre. Llegará otro de los clásicos del concejo, la Nochevieja Infantil, que este año tendrá por temática "La Noche aventurera". El horario será desde las 17.30 a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Reyes Magos

Entrados ya en el mes de enero, el domingo día 4 llegará a Mieres, y de nuevo al parque Jovellanos, los emisarios del los Reyes Magos. El Príncipe Aliatar y su Paje Real estarán de 17.00 a 20.00 horas. Además, durante la feria navideña que tendrá lugar en este espacio, también se podrán dejar las cartas a sus majestades.

Y el lunes 5 de enero, organizada por la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, llegará la Cabalgata de los Reyes Magos. Un desfile que recorrerá las calles de Mieres y del que en los próximos días se darán más detalles.

La programación, organizada por la concejalía de Comercio y Hostelería que dirige Beatriz Flórez, "tendrá en cuenta a todos y a todas impulsando medidas para que todas las personas puedan disfrutar de forma accesible y segura", explicaron desde el Ayuntamiento de Mieres. Entre otras medidas, explican que "durante la Nochevieja Infantil habrá un espacio acotado para personas con diversidad funcional y en el resto de citas tendrán en todo momento una fila accesible para evitar esperas y garantizar su bienestar".