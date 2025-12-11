"Pajares está en su peor momento": el PP denuncia que el Principado ha dejado 5 millones sin gastar en la estación de esquí de Lena

El diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Pedro de Rueda, ha denunciado este jueves en la estación de esquí Valgrande-Pajares "la falta de previsión, el abandono crónico y la incapacidad de gestión del Gobierno de Adrián Barbón" con el complejo. "Está llevando a la estación a su peor momento en años", valoró el parlamentario asturiano, antes de exigir al Gobierno regional un calendario de inversiones para la estación lenense.

De Rueda estuvo acompañado en su visita a Valgrande por Fernando Secades, Presidente y portavoz del PP de Lena, y por el concejal Ramón Marinero, así como por miembros de la Junta Local. El diputado aseguró que "la segunda fase de las inversiones comprometidas para modernizar Valgrande-Pajares continúa sin fecha conocida, sin planificación y sin la más mínima transparencia". "Lo que era un proyecto estratégico para Lena y para el turismo de invierno en Asturias ha sido convertido por el PSOE en humo. La fase 2 ha pasado de 'inminente' a 'vaya usted a saber cuándo'", afirmó.

Ejecución

El diputado recordó que, durante la inauguración de la telecabina de Pajares, acto que calificó de "electoral", "el presidente Barbón apeló a soñar en grande". Sin embargo, ironizó, "lo que no nos dijo a los asturianos es que se refería a una sucesión de pesadillas alrededor de la estación".

De Rueda alertó también de la "bajísima" ejecución presupuestaria de la Dirección General de Actividad Física y Deportes que, "a 31 de octubre, apenas había ejecutado el 18% del presupuesto, dejando más de 5 millones de euros sin utilizar". "Las cifras hablan solas: mientras Pajares necesita inversiones urgentes, el Gobierno socialista deja sin ejecutar más de cinco millones. Es una irresponsabilidad y un desprecio a Lena, a sus trabajadores y al sector turístico", denunció el diputado.

Mantenimiento

Los populares no se dejaron nada en el tintero, y también criticaron la gestión en materia deportiva por parte del Principado: "La falta de mantenimiento, la ausencia de planificación y los retrasos constantes se han convertido en la seña de identidad". "Pajares podría ser una estación competitiva, moderna y generadora de empleo. Pero el Gobierno de Barbón la ha condenado a un abandono injustificable", indicó el parlamentario del PP.

Entre sus reclamaciones, el PP ha exigido al Ejecutivo asturiano "la presentación inmediata de un calendario realista, inversiones efectivas y una gestión profesional que permita poner fin al caos generado por el socialismo" en la estación lenense. De Rueda aseguró que "la Dirección General de Deporte debe asumir responsabilidades y no pedir disculpas", y añadió que "la falta de capacidad de gestión es notoria, ya que lo último que hacen es unas mínimas obras en Pajares, hormigonando estas alturas del año, cuando todo el mundo sabe que a determinadas temperaturas el hormigón no fragua". "Todo deprisa y corriendo para maquillar la dejadez y la desidia con la estación", indicó.

Para de Rueda, "Pajares no necesita excusas ni fotos: necesita un Gobierno que gestione con eficacia, y si ellos no saben, que nos dejen a los demás", aseguró De Rueda, para agregar que "Barbón y su equipo tienen el dinero sin ejecutar, los proyectos parados y la estación abandonada. Si no saben gestionar, que lo digan claramente y dejen paso a quienes sí estamos preparados para levantar esta estación y devolver a Lena lo que es suyo".