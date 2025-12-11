Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
Pinceladas musicales para "Su Excelencia la Fabada" en La Felguera

Un espectáculo en el Teatro José León Delestal une este viernes artes plásticas, danza y música

Concurso de fabada en La Felguera

Concurso de fabada en La Felguera / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

La Felguera continúa este fin de semana con la celebración de una de las citas gastronómicas más destacadas del otoño, la XLV edición de “Su Excelencia la Fabada”, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Además de poder degustar el tradicional plato en los restaurantes langreanos, este viernes, 12 de diciembre, el arte se suma a la gastronomía con "Pinceladas Musicales", un espectáculo que une música, danza y artes plásticas y que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Teatro José León Delestal.

En el escenario convivirán la pintura de Carlos Sempere, la danza de Mónica Núñez, la voz de Lía Marcos y la música de Carlos Blanco (saxo) y Charly Blanco (piano). Además, como artistas invitados participarán Tere Rojo y Aquilino Rodríguez.

Sorteo de un cuadro

Durante el espectáculo se pintará un cuadro en directo que será sorteado entre los asistentes. La entrada tiene un precio de cinco euros.

La cita está organizada por la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro” de La Felguera y cuenta con la Colaboración del Ayuntamiento de Langreo.

