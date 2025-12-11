Pinceladas musicales para "Su Excelencia la Fabada" en La Felguera
Un espectáculo en el Teatro José León Delestal une este viernes artes plásticas, danza y música
La Felguera continúa este fin de semana con la celebración de una de las citas gastronómicas más destacadas del otoño, la XLV edición de “Su Excelencia la Fabada”, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Además de poder degustar el tradicional plato en los restaurantes langreanos, este viernes, 12 de diciembre, el arte se suma a la gastronomía con "Pinceladas Musicales", un espectáculo que une música, danza y artes plásticas y que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Teatro José León Delestal.
En el escenario convivirán la pintura de Carlos Sempere, la danza de Mónica Núñez, la voz de Lía Marcos y la música de Carlos Blanco (saxo) y Charly Blanco (piano). Además, como artistas invitados participarán Tere Rojo y Aquilino Rodríguez.
Sorteo de un cuadro
Durante el espectáculo se pintará un cuadro en directo que será sorteado entre los asistentes. La entrada tiene un precio de cinco euros.
La cita está organizada por la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro” de La Felguera y cuenta con la Colaboración del Ayuntamiento de Langreo.
