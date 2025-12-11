La vivienda, motivo de ayuda en Mieres: estas son las últimas subvenciones (por 20.000 euros) concedidas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, ha informado de que ya se ha publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de la web municipal la propuesta de resolución de las ayudas económicas municipales para afrontar obligaciones derivadas de la titularidad de la vivienda habitual. Unas subvenciones que vienen a facilitar a las familias con menos recursos que puedan asumir estos gastos habituales en cada ejercicio.

Tras esta publicación, el Ayuntamiento ha informado de que ahora se abre un plazo de 10 días, contados desde el 10 de diciembre, "para la presentación de alegaciones o de documentación y justificantes pertinentes antes de la publicación de la resolución definitiva de esta convocatoria". Una vez pasado el plazo, se hará público el listado final de los beneficiarios de la subvención.

Importe

Estas ayudas, con un importe global de 20.000 euros, son financiadas por el Consistorio y tienen como objetivo "apoyar económicamente a personas que residan en el municipio, con escaso nivel de renta, para colaborar en los gastos de mantenimiento de la vivienda habitual", según consta en las bases de la convocatoria. En este documento se especifica, además, que la ayuda será, como máximo, del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la persona solicitante haya abonado el año anterior.

Fuentes del Gobierno local explicaron que la creación de esta convocatoria municipal de ayudas se sitúa "en el marco de su compromiso con la política social como eje prioritario de su acción de Gobierno". "Una línea de trabajo en la que se enmarcan otras ayudas como las relativas al pago del comedor escolar, compra de libros y material escolar o para familias con menores a cargo", agregaron las fuentes.

La edil responsable del área, Teresa Iglesias, señaló que "todo tiene un mismo objetivo: apoyar, dentro de nuestras posibilidades y recursos a quienes más lo necesitan", subrayando "la importancia de estas convocatorias para luchar contra la desigualdad y ayudar a los colectivos más vulnerables".